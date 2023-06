Rodez. Aveyron : quelles solutions pour réduire sa factures d’énergie ?

Lors de la Foire de Rodez, plusieurs spécialistes de l’énergie seront au haras pour répondre aux questions, sans doute nombreuses, des particuliers qui s’interrogent sur la meilleure façon de combiner économie mais aussi écologie.

L’explosion des factures d’énergie a fait prendre conscience à de nombreux Français de la nécessité de faire évoluer leur mode de chauffage, de mettre l’accent sur l’isolation de leur logement.

Une problématique à laquelle viennent bien souvent s’ajouter des considérations écologiques avec des particuliers ou des entreprises qui sont à la recherche de mode de chauffage plus sobre et moins polluant.

Ces alternatives existent bien sûr et les professionnels qui travaillent dans le domaine sont attentifs à leurs attentes. Pour Daniel Romulus, à la tête de l’entreprise Sud Confort à Olemps, l’alternative la plus intéressante face aux anciennes chaudières au fioul reste "la pompe à chaleur air/eau ou alors air/air. Ces dispositifs ont aussi l’avantage de pouvoir bénéficier d’aides, comme le dispositif Ma Prime Rénov’". Existe également la possibilité de faire installer une climatisation réversible. "Tout va dépendre de l’habitation et surtout des possibilités de chacun. Mais la demande pour ce genre d’équipement est aujourd’hui constante", explique-t-il.

D’autres possibilités s’offrent également aux particuliers. Quentin Cholet a lancé il y a quelques mois son entreprise Global Énergie. Et depuis, les demandes ne cessent d’affluer.

Dans les stands, la valeur du conseil C’est la grande vertu de la foire ! Que ce soit pour les économies d’énergie ou tous les autres domaines d’activité représentés à travers les stands installés à l’ancien haras de Rodez, la présence de professionnels est essentielle pour conseiller clients et visiteurs qui peuvent ainsi comparer les offres et prendre le temps de formuler leurs projets.

L’importance de l’isolation

L’entreprise propose des solutions de chauffages ou de climatisations pour des entreprises ou des particuliers, avec de la climatisation réversible et de chauffage avec eau chaude sanitaire (pompe à chaleur aérothermique), ou encore du plancher chauffant. "Les économies sur les factures peuvent être de l’ordre de 30 %", assure Quentin Cholet qui compte également proposer des solutions autour des panneaux solaires. Pour Marc Boussignac, de La Maison du chauffage, il est "important d’être bien conseillé car il existe de très nombreuses possibilités de chauffage. Au sein de notre entreprise nous proposons justement de pouvoir expérimenter toutes ces possibilités. Et puis, nous sommes là pour accompagner les clients dans les démarches administratives et les recherches de financement".

L’isolation des maisons n’est pas non plus à négliger pour faire baisser sa facture d’énergie. Alexandre Belet, de Belet Isolation à Olemps, précise que cela " peut représenter un coût important, mais isoler sa maison de l’extérieur, des combles ou encore des vides sanitaires, cela peut donner une belle plus value à la maison. Et puis, si l’on réalise ces travaux, on peut gagner jusqu’à 4 ou 5 degrés". Mais avant de se lancer dans de tels travaux, Alexandre Belet conseille d’abord de "bien se renseigner au départ et surtout de faire appel à des entreprises locales. Ici, tout le monde se connaît. Mais, malheureusement, il y a encore beaucoup d’arnaques à ce sujet et d’entrepreneurs qui viennent parfois de loin et qui ne font pas toujours du bon travail".