Aveyron : un pompier part prêter main-forte au Canada, touché par de gigantesques incendies

Alors que le Canada affronte de terribles incendies depuis plusieurs semaines, le SDIS de l'Aveyron a annoncé que l'un de ses hommes allait s'y rendre pour prêter main-forte, en qualité de chef de groupe.

Le Canada fait face à d'impressionnants feux de forêts. Le pays a réitéré ses appels à la solidarité internationale, face à des incendies extrêmement puissants. L'état major interministériel de la zone sud de la France a sollicité les SDIS, dans le but de constituer un détachement de spécialistes. Une requête qui a trouvé un écho jusqu'en Aveyron !

Un chef de groupe

Comme le révèle Arnaud Viala, président du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Aveyron, jeudi 8 juin 2023, "le Lieutenant Olivier Rouquette, officier de sapeurs-pompiers au Centre d'Incendie et de Secours de Saint-Affrique intègre donc ce jour un détachement composé de 40 personnels de la zone Sud. Il y officiera en qualité de chef de groupe". Il est parti, ce jeudi, de Marseille.

Trois semaines de mission

La mission va durer trois semaines selon le SDIS, qui ajoute que celle-ci "illustre la solidarité qui anime les sapeurs-pompiers, ce, quelle que soit leur nationalité. Elle témoigne également de la volonté du SDIS de l'Aveyron à contribuer à l'effort national de lutte contre les feux de forêt".

Et à Arnaud Viala de rappeler que le SDIS aveyronnais "est connu et reconnu pour son haut niveau de technicité dans le domaine du feu de forêt et c'est donc tout naturellement que le Président et le directeur départemental ont souhaité répondre favorablement à cette sollicitation."

Le Canada en grande souffrance

Des centaines de feux de forêt faisaient encore rage, mercredi 7 juin 2023, au Canada, menaçant des infrastructures essentielles, entraînant des évacuations et dégageant d'épaisses fumées qui se sont répandues sur de nombreuses villes américaines. Près de 3,8 millions d'hectares ont déjà brûlé, a annoncé le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, cité par Reuters. "A cette heure, 414 feux de forêt font rage dans le pays, et 239 sont hors de contrôle", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.