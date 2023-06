Ce vélo a été fabriqué avec des capsules de café

(ETX Daily Up) - La start-up suédoise Vélosophy va lancer cet été un nouveau modèle fabriqué notamment à base de capsules de café en aluminium recyclées, en partenariat avec Nespresso.

Ce vélo éthique, baptisé RE:CYCLE est en fait une réédition évoluée d'un premier modèle sorti en 2019. A travers cette initiative, Vélosophy souhaite inspirer d'autres constructeurs à utiliser dans la conception de leurs vélos toutes sortes de matériaux recyclés. De son côté, Nespresso tente d'améliorer depuis ces dernières années son image en matière de recyclage, parfois en se lançant dans des projets originaux comme celui-ci. A noter d'ailleurs la cloche en forme de capsule et la présence d'un porte-gobelet, pour savourer son café (ou n'importe quelle autre boisson).

Le cadre de ce vélo est composé à 95% d'aluminium recyclé, dont 20% issus de capsules Nespresso. Cette édition, baptisée California Dream Blue, se décline en version standard et électrique, commercialisées respectivement à 1595 et 2795 euros. L'ensemble sera vendu en édition limitée à 500 exemplaires à partir de juillet 2023. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.

A noter que Vélosophy promet également d'offrir un vélo à une écolière d'un pays en voie de développement pour chaque RE:CYCLE vendu, en collaboration avec l'ONG World Bicycle Relief.

Il est désormais bien loin le temps des vélos en acier classique, à une époque où les solutions alternatives se multiplient, qu'il s'agisse de modèles en frêne, en bambou ou même imprimés en 3D en fibre de carbone.