Changement de continent pour Lionel Messi : l'Argentin ne retrouvera pas le FC Barcelone

Alors que son départ du PSG était acté, le numéro 10 argentin va changer de continent. L'ancienne star du FC Barcelone ne retournera pas en Catalogne.

Après deux ans passés au Paris Saint-Germain, Lionel Messi s'envole donc vers de nouveaux horizons. À 35 ans, le champion du monde argentin a jeté son dévolu sur les Etats-Unis !

Direction l'Inter Miami

"La Pulga" a révélé son choix aux journaux espagnols. Selon Diario Sport et Mundo Deportivo, le numéro 10 va traverser l'Atlantique. "J'ai décidé que j'allais à Miami, je n'ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu'il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas (...) C'est le moment d'aller en MLS vivre le football d'une manière différente", a déclaré le septuple Ballon d'or, qui s'engagera donc dans la franchise appartenant à un certain David Beckham.

Pas d'Arabie saoudite...

Lionel Messi disposait de plusieurs offres sur son bureau. En partance du PSG, il bénéficiait également d'un sacré appel du pied de la part du championnat saoudien. Selon plusieurs médias, le royaume était prêt à tout pour attirer la star argentine : un salaire de 400 millions d'euros par saison a été, plusieurs fois, évoqué.

Mais l'intéressé l'a assuré : "si ça avait été une question d'argent, je serais allé en Arabie Saoudite ou ailleurs". Selon l'AFP, de hauts dirigeants d'Al-Hilal avaient même fait le déplacement à Paris dimanche 4 juin, pour tenter de conclure le deal. Cela n'a pas suffi.

... ni de retour tant attendu

Comme cela avait pu être le cas pour Neymar, parti de Catalogne en 2017, le retour de Messi à Barcelone a été pronostiqué à de nombreuses reprises, ces derniers temps. Encore plus en ce début de mois de juin, quand Jorge Messi, le père du joueur, certifiait qu'un retour de "Leo" dans son club de toujours était la volonté première du joueur. Cependant, le Barça, en proie à d'importantes difficultés financières, était contraint d'activer bien trop de leviers pour que l'opération puisse se concrétiser.

"Je voulais vraiment revenir, j'avais vraiment hâte d'y être, a expliqué le joueur mercredi. Mais après avoir vécu ce que j'ai vécu, après la sortie que j'ai eue... Je ne voulais pas revivre la même situation et attendre de voir ce qui allait se passer. Je ne voulais pas laisser mon avenir entre les mains des autres. J'ai entendu dire que les dirigeants barcelonais devaient vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité est que je ne voulais pas passer par là."

Via un communiqué, le FC Barcelone a souhaité, ce mercredi, "beaucoup de chance à Lionel Messi dans sa nouvelle étape professionnelle. Le président Laporta a entendu et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat avec moins d'exigences et plus loin des projecteurs et de la pression dont il a été l'objet ces dernières années".

Benzema, Ronaldo, Messi...

Après le départ de Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien il y a plusieurs mois, rejoint par Karim Benzema depuis peu, l'Europe du football voit une sacrée page se tourner. C'est donc, désormais, Lionel Messi qui quitte le Vieux-Continent, et son dernier souvenir en terre européenne ne sera pas vraiment le meilleur. "Durant ces deux dernières années, je n'étais pas heureux. Cela affectait ma vie de famille", a également déclaré le champion du monde 2022.