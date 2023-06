Espalion. De gros chantiers à venir, notamment à l’hôpital

Une permanence d’information a été organisée lundi après-midi au centre Francis-Poulenc, afin de présenter aux riverains les aménagements qui seront réalisés avenue d’Estaing et côte de La Saliège.

Huit cents riverains avaient reçu une invitation et ils sont venus nombreux à cette rencontre animée par Francine Lafon et Jean-Claude Anglars conseillers départementaux, Éric Picard maire, et des techniciens du département. Le coût de ces aménagements qui visent à améliorer la sécurité des usagers et des riverains sera supporté conjointement par le département et la commune. Plusieurs scénarios ont été étudiés et un seul a été retenu pour chaque carrefour principal. Après une présentation globale, les participants ont pu obtenir des explications point par point. Le coût global est estimé à 1 120 000 €.

Carrefour Super U : 180 000 € de travaux. Un système tourne à gauche est adopté, avec un îlot central et un passage piétons.

Carrefour de La Bouysse : 150 000 €. Le système tourne à gauche est prévu. L’entrée de la ville sera plus harmonieuse, avec des plantations et un mobilier urbain. Route d’Alayrac : 100 000 € de travaux. Des feux micro-régulés seront mis en place, obligeant les véhicules à abaisser leur vitesse.

Carrefour de l’hôpital et du collège : 190 000 € de travaux. Une dénivellation des voies est adoptée, dans le but de réduire les vitesses, avec une requalification des abords.

La Saliège : 350 000 € de travaux. La vitesse est limitée à 70 km/h. Un dispositif de sécurité est adopté : la chaussée de 7 mètres de largeur actuellement sera recalibrée à 6 mètres, permettant de créer un cheminement de 2,50 mètres.

Réfection de la chaussée : 500 000 € de travaux.

Planning

Le calendrier prévisionnel prévoit en 2023-2024 la modernisation du réseau AEP, et l’aménagement de la zone artisanale de La Bouysse ; en 2024 la création du réseau HTA et le début de l’extension de l’Ehpad. Hôpital

Éric Picard a présenté succinctement les travaux à venir de l’hôpital, prévus sur une durée de 5 ans, pour un coût de 42 millions d’euros, étude comprise. Le bâtiment La Tour sera complètement rasé, de même que la maison de retraite qui ne peut être rénovée et sera reconstruite. L’ancien centre de rééducation sera réhabilité, dans la continuité avec le nouveau centre.

Des parkings seront créés derrière les bâtiments.