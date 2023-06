Enfants poignardés, assaillant interpellé : ce que l'on sait de l'attaque au couteau survenue à Annecy, ce jeudi

Un homme a été interpellé, jeudi 8 juin 2023, après avoir été à l'origine d'une attaque au couteau dans une aire de jeu d'Annecy. Plusieurs personnes ont été blessées, dont des enfants.

Peu avant 10 heures ce jeudi 8 juin 2023, une aire de jeu de la ville d'Annecy a été le théâtre d'une attaque au couteau. Un individu a poignardé plusieurs personnes, dont des enfants.

Plusieurs enfants blessés

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué sur Twitter que "plusieurs personnes, dont des enfants, ont été blessées par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy". Le Dauphiné Libéré indique qu'entre six et huit enfants ont été blessés. Selon nos confrères, ils seraient âgés d'environ 3 ans. "Trois victimes sont dans un état critique", précisent-ils : un enfant, en urgence absolue, a été évacué à Genève.

Un homme coiffé d'un turban

L'assaillant, âgé de 32 ans, est un réfugié syrien entré légalement sur le sol français, selon BFM TV. Il était coiffé d'un turban, selon nos confrères du Dauphiné Libéré qui citent des témoins de la scène. Comme l'a raconté Gérald Darmanin, "l'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l'ordre".

Élisabeth Borne attendue sur place

La Première ministre Elisabeth Borne doit se rendre à Annecy, comme l'a annoncé Matignon à l'AFP. Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, a dénoncé "une attaque abominable au couteau sur des enfants dans une aire de jeu à Annecy".

L'Assemblée nationale, qui entre en zone de turbulences ce jeudi en marge d'une proposition de loi autour des retraites, a observé une minute de silence.

"D'un coup, une maman me dit 'courez, courez'"

Ancien joueur de football professionnel, Anthony Le Tallec, qui a fini sa carrière à Annecy, a assisté à la scène. Il l'a racontée dans une story, postée sur son compte Instagram, ce jeudi matin. "Je courais au bord du lac, et tout d'un coup, je vois des dizaines de personnes qui courent dans le sens contraire, je me demande ce qu'il se passe. D'un coup, une maman me dit 'courez, courez, il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde, il a poignardé des enfants".

Selon son témoignage, il croise alors l'assaillant. "Je le vois qui arrive en face de moi, et je vois des flics qui sont derrière, qui n'arrivent pas à l'attraper. Je m'écarte un peu, et je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et des mamies, et là il attaque le papi. Ils (les policiers, NDLR) commencent à tirer sur la personne. Il est tombé à terre, mais le papi était déjà touché... Mais les flics, la lenteur... C'est ce que j'ai constaté, c'est incroyable : la lenteur pour déclencher quelque chose, le mec a eu le temps de poignarder deux fois le papi..."

"Attaque d'une lâcheté absolue"

Emmanuel Macron a dénoncé une "attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés".

