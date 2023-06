Football : Solène Champagnac quitte Rodez pour Saint-Etienne, champion de D2

Près de deux semaines après l'ultime match de la saison en D1, à l'issue duquel les Ruthénoises ont été reléguées en D2, le Raf a annoncé que la milieu de terrain originaire de Montpellier changeait de couleurs... et elle jouera de nouveau en D1.

Premier mouvement de l'intersaison au Raf. Alors que l'équipe masculine attend toujours la décision dans l'affaire du match Bordeaux - Rodez, les Rafettes ont terminé leur saison depuis presque deux semaines et le mercato a commencé. Solène Champagnac, arrivée à Rodez au début de la saison 2020-2021, ne sera pas en sang et or pour le retour des Ruthénoises en D2, après leur relégation sur le fil.

Champagnac reste en D1

Jeudi 8 juin, le Rodez Aveyron football a annoncé que la milieu de terrain originaire de Montpellier quittait le Piton pour rejoindre Saint-Etienne, champion de D2 et promu en D1. "Je remercie l’ensemble du club pour ces trois belles années, j’ai vécu des moments magnifiques notamment avec la montée la saison dernière, et des émotions différentes, avec la descente cette saison. Je suis contente et fière d’avoir fait partie de cette famille", a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Avec l'accession en élite de Rodez, Solène Champagnac a retrouvé la D1 qu’elle avait connue lors de trois rencontres de la saison 2018-2019 avec Montpellier, club qu'elle a rejoint en 2012 après avoir fait ses premières passes à Pérols, puis à Lattes.

Cette saison, elle a pris part aux 22 journées du championnat, dont 14 en tant que titulaire, ainsi qu'au duel de Coupe de France contre Lyon (16es de finale, perdu 0-8). Et lors de ses trois saisons sur le Piton, dont la première arrêtée prématurément par le Covid-19, la native de l'Hérault a marqué deux buts : le 11 octobre 2020 contre Arlac-Mérignac (gagné 5-0) et le 13 novembre 2021 contre Nice (gagné 2-0).