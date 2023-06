Inauguration du square Idebert et Yvonne Exbrayat à Rodez : un couple aveyronnais face au nazisme

Idebert et Yvonne Exbrayat, deux héros de guerre à l'aveyronnaise, auront le droit à leur hommage ce jeudi 8 juin. La ville de Rodez en collaboration avec le comité français pour Yad Vashem inaugure le nouveau square à leur nom.

Comme un symbole évident. C’est avenue des Fusillés de Sainte-Radegonde et non loin du collège Jean Moulin que le square rénové sera officiellement baptisé "Square Idebert et Yvonne Exbrayat". La cérémonie aura lieu ce jeudi 8 juin à 15h. Elle sera tenue par Simon Massbaum, délégué de l'association pour la Mémoire des Déportés Juifs de l'Aveyron. Une des filles du couple, Monique Ladjetlache, sera également présente. Le Conseil Presbytéral de l'Eglise Protestante Unie du Rouergue s'exprime sur sa proximité avec le collège Jean Moulin : "Cette double mémoire entend associer deux personnalités très fortement engagées dans la résistance au génocide juif, en Aveyron.".

Exbrayat, un nom dans les mémoires

Exbrayat, nom moins connu dans cette lutte et pourtant si important pour la mémoire en Aveyron. Idebert était un pasteur protestant, ici à Rodez. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il cachera avec son épouse Yvonne de nombreuses familles face aux convois nazis. Pour ce faire, le couple qui connaissait bien la région, cachait les juifs dans des fermes aux-alentours. De nombreux hommages ont été rendus à ces héros de Guerre. Les Exbrayat ont notamment reçu en 1979 la distinction de "Juste parmi les Nations". Une distinction forte en symbole, décernée aux non-juifs auteurs d'actes de protections envers les juifs à cette période.

Cette fois-ci, c'est la ville de Rodez et le comité Yad Vashem, institut pour la mémoire des juifs victimes de la guerre, qui les honorent, une plaque commémorative sera déposée. En travaux depuis Octobre, le Square a donc été réhabilité, avec de nouveaux espaces verts et une aire de jeu. Un square qui se veut paisible mais surtout porteur de la mémoire des héros de cette période sombre de l'Histoire.