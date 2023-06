Decazeville. La beauté du Pays basque s’offre aux seniors

Les seniors ont la chance d’avoir du temps de libre, ils l’ont bien mérité. Certains retraités de notre territoire allient marche à pied et séjours touristiques.

Les divers ateliers et groupes des Retraités sportifs et actifs de Decazeville et sa région réalisent plusieurs sorties et séjours au cours de l’année. Les marcheurs ont passé quelques jours au Pays basque, profitant de paysages exceptionnels pour s’adonner à leur loisir préféré. 22 membres de l’association ont pris la direction d’Urrugne/Socoa, entre Ciboure et Hendaye. Une fois arrivée sur place, une balade a permis de dégourdir les jambes de ces "vadrouilleurs" au fort de Socoa. Le lendemain, après avoir traversé Saint-Jean-de-Luz, pique-nique dans le sac, ils ont rejoint le sentier du littoral et profité d’une vue magnifique sur les falaises et l’océan. Ensuite, direction Ascain, localité typique avec son fronton, ses maisons labourdines, son église au clocher porche et ses trois étages de galeries, avant de randonner sur le sentier de Saint Ignace, avec comme compagnons temporaires les fameux Pottoks (chevaux en liberté) et les élevages de cochons basques.

Pour le 4e jour, place au marché d’Espelette avec une dégustation de produits locaux, visite du village aux maisons ornées de guirlandes de piments. En suivant, visite d’Ainhoa, village classé avec ses belles maisons à colombages sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Escapades en Espagne

Durant les derniers jours, les marcheurs du Bassin ont également découvert Urdax, commune de la Navarre dans le nord de l’Espagne, site riche d’histoire et de culture, et la jolie ville d’Hondarribia. Sans oublier des randonnées rafraîchissantes au col d’Ibardin ainsi qu’au Mont Jaizkibel (543 m), situé dans la province basque espagnole du Gipuzkoa. Ce fut une semaine de rando découverte parfaitement réussie dans une région magnifique, sous une météo clémente, avec un itinéraire de circuits bien préparé par Robert et Marie-Thérèse Montoya que le groupe remercie.

Des marcheurs actifs

Dans le Bassin, les marcheurs de l’association se répartissent en quatre groupes, en fonction de leur niveau et aspirations, et réalisent une à deux randonnées par semaine, empruntant des circuits différents, plus ou moins longs (départ depuis le Laminoir à Decazeville).

Informations : 06 03 35 44 62.

Les seniors ont la chance d’avoir du temps de libre, ils l’ont bien mérité. Certains retraités de notre territoire allient marche et séjours touristiques.