La médiathèque Aubrac-Laguiole ouvre ses portes au pôle multiservices

Le réseau de médiathèques en Aubrac-Carladez-Viadène s’étoffe. Demain, la médiathèque Aubrac-Laguiole se dévoilera au public au sein du pôle multiservice de Laguiole, espace communautaire récemment aménagé par la communauté de communes.

Clap de fin pour la bibliothèque municipale située au 2e étage de la mairie de Laguiole, place à un nouvel espace, lumineux, convivial et de plain-pied au sein du pôle multiservices rue de Lavernhe. Au total, 250 m² de livres mais pas seulement : CD, DVD, outils numériques, revues, magazines, coins lecture intérieur et extérieur pour petits et grands…

Pour que cet équipement fonctionne, la collectivité a recruté Sylvain Rovera et Aurélia Nowak, en tant que médiathécaires, qui seront tous deux épaulés par une équipe de bénévoles. Ces derniers jours, c’était l’effervescence ! Médiathécaires, coordinatrice des médiathèques, bénévoles, services techniques de la communauté : la mobilisation était pleine et entière pour assurer le déménagement des livres de l’ancienne bibliothèque municipale, et leur trouver une nouvelle place dans les rayonnages mais aussi pour référencer les ouvrages qui intègrent le fonds documentaire, avec l’appui précieux du département de l’Aveyron et de sa Médiathèque départementale.

Ce nouvel espace sera ouvert 4 jours par semaine. Tout au long de l’année, les usagers apprécieront ce lieu de convivialité, notamment grâce au "patio" ombragé qui permet de bénéficier d’un environnement calme et arboré, propice à la déconnexion, à proximité directe de la médiathèque.

Cet espace complète le réseau de lecture publique en Aubrac Carladez Viadène et conforte les services de médiathèques sur le territoire, avec celles d’Argence à Sainte-Geneviève-sur-Argence, de la Viadène à Saint-Amans-des-Cots, et prochainement du Carladez à Mur-de-Barrez.

Horaires d’ouverture : lundi : 15 h-19 h ; mercredi : 10 h-12 h ; jeudi : 10 h-12 h et 14 h-19 h (sauf vacances scolaires : ouverture uniquement de 15 h à 19 h) ; samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h. Permanence des bénévoles : les jeudis 10 h-12 h et 14 h-17 h. Contacter la médiathèque : 05 65 51 15 37

mediatheque.aubrac-laguiole@ccacv.fr