Sainte-Radegonde. Le café poésie poursuit en douceur "sa route poétique", au Saintra

Malgré l’orage, autour de Janine Lemouzy, l’initiatrice de cette nouvelle activité dans le cadre du SaintRa, café associatif, ils étaient 9 à répondre "présent" à ce nouveau café poésie. Quatre nouvelles recrues étaient là, qui en spectateurs attentifs, qui en amateurs surprenants, tel le vétéran, Claude.

Celui-ci a régalé l’assistance de prose poétique à souhait, dont les mots choisis ont résonné comme une musique. Après quoi, Huguette a lu un extrait de son livre de poésie auto édité : "L’Encre vive de l’Iris", Marie Hélène du sien, intitulé "Petite suite in blues". Et Marie-José un extrait de son ouvrage "Signe", ainsi qu’un poème du talentueux Jean-Pierre Moulard. Ensuite Janine, après avoir lu à tous un Haiku, (court poème d’origine chinoise), a proposé une caravane des mots collective, qui fut appréciée comme une gourmandise, au même titre que le café et la fouace gentiment offerts à l’assistance.

Convivialité et bonne humeur, comme talents et styles poétiques divers, tous admirables, ont donc ponctué cette humide fin d’après midi. Il fut décidé de se revoir à la rentrée, le mardi 5 septembre, même heure (17 heures), même endroit (le SaintRa). Avis aux amateurs ! Contact janilem@outlook.fr