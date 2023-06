Saint-Hippolyte. Le festival d’accordéon, c’est jusqu’à dimanche soir

Depuis le 7 juin et jusqu’à dimanche, l’accordéon résonnera dans le village de Saint-Hippolyte. "Fréquence accordéon" est un festival incontournable pour tous les amateurs de musique. La semaine s’annonce riche en partage et en belles découvertes avec un panel d’artistes varié et de grande qualité. La journée, des visites du village et des ateliers musicaux sont prévus : masterclass, réparation d’accordéons, démos, initiations, et le soir, des concerts d’artistes de renommée, de styles très différents pour faire découvrir l’accordéon sous toutes ses formes.

Aujourd’hui, à 10 h : balade et visite d’artisans à Saint-Hippolyte ; à 12 h : repas musical sur réservation, à 15 h : visite de la Résidence Musicale et atelier organologie avec Monsieur Accordéon, à 19 h : repas musical sur réservation, à 21 h : concert de Délinquante à la Salle des fêtes (15 €), à 22 h 30 : No Réso à la Salle des fêtes (gratuit). Samedi 10 juin, à 10 h 30 : marché de producteurs pour vous restaurer avec animation musicale, à 11 h, atelier d’initiation à l’accordéon (gratuit), à 15 h : après-midi musical par les élèves d’accordéon de Haut 2 Gammes à la Résidence musicale, scène ouverte et goûter, à 19 h : repas ambiancé par Julien Locatelli sur réservation, à 20 h 30 : grand gala dansant à la salle des fêtes (10 €) avec feu d’artifice vers 23 h.

Dimanche 11 juin dès 8 h : déjeuner aux tripous sur réservation, à 11 h : spectacle cirque et accordéon avec Lucie et Yassine (gratuit), à 12 h : repas sur réservation, à 14 h 30 : concert de Lionel Suarez à la salle des fêtes (20 €) avec Ruthen accordéon en 1re partie, à19h : repas de clôture du festival sur réservation.

Billets à la soirée, ou Pass 4 jours 45 €, billets sur www.haut2gammes.fr/festival.

Contact : autourdelaccordeon@gmail.com ou par téléphone au 06 30 74 82 80 ou au 06 73 34 94 11.