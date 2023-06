Rignac. Le langage des signes avec bébé en question

D’abord, pourquoi signer avec bébé, pourquoi essayer la communication gestuelle ? Des études ont montré que signer avec son bébé, c’est le comprendre plus facilement, c’est moins de frustrations, de colères, de pleurs, c’est facile à mettre en place, c’est accessible à tous : " Signer avec son bébé lui permet de s’exprimer avant d’avoir acquis la parole et ainsi se faire comprendre et éviter certaines frustrations."

Le but de l’orthophoniste Agnès Pascal, l’animatrice de cette séance organisée par l’association Pop’s était de faire partager ses connaissances et d’indiquer comment les mettre en pratique. Des témoignages indiquent qu’il est possible de signer avec son bébé quand il a 3 à 4 mois.

Beaucoup de parents se demandent "si le fait de signer ne va pas ralentir l’apprentissage de la parole, mais il n’en ait rien car chaque signe est accompagné d’un mot".

D’après certaines études, les bébés qui pratiquent la langue des signes parleraient même plus tôt : "Il n’y a pas vraiment d’âge pour commencer, certains parents commencent à signer dès la naissance, d’autres un peu plus tard quand le bébé est en capacité de reproduire les signes. Plus l’enfant est âgé plus il va apprendre vite. D’autres témoignages expliquent "avoir commencé vers 4 à 5 mois mais que le bébé n’a pas signé avant 7 à 8 mois". D’autres encore disent que "des enfants ne signeront jamais car ils vont développer d’autres moyens de se faire comprendre".

Un conseil : commencer par un seul signe qui induit une action et pas seulement une description comme "encore" ou "tétée". Une fois le signe acquis par bébé, on peut en introduire de nouveaux. Ensuite être patients et rechercher des signes sur internet notamment sur les sites de dictionnaires de la langue des signes française.

Il y a également des livres comme "Signe avec moi" "Jouer, chanter, signer, bébé adore ça", "115 signes du quotidien"… Mais de préférence, se tenir à un livre ou un site car pour un mot il peut y avoir plusieurs signes différents.