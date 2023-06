Mur-de-Barrez. Le parc régional de l’Aubrac lance la tournée du Climat

La tournée du Climat est un événement organisé par le parc naturel régional de l’Aubrac. Trois spectacles, trois ciné-débats et trois fresques du Climat sont proposés dans trois communes dont Mur-de-Barrez sur le versant Aveyronnais.



"Les missions d’un parc portent, entre autres, sur sa contribution au développement économique, social et durable du territoire. Cela a incité les élus du parc, dès 2018, à inscrire dans sa charte leur volonté de "prendre leur part" dans la lutte contre le changement climatique" explique Nadège Mouliade, élue de Laguiole, référente plan Climat air énergie au Parc, expliquant la génèse de la Tournée du Climat. "L’Aubrac est un territoire particulièrement sensible de par notamment la richesse de ses ressources naturelles, eau, fourrages, forêts… Les projections d’ici à 2050 annoncent un déficit d’eau, une augmentation des périodes de sécheresse et une hausse de la température moyenne de 1,4°C."

Travail de concertation

Pour répondre à son échelle à l’enjeu, les élus du Parc s’engagent à conduire un programme pour la transition énergétique et climatique en Aubrac. "Ce travail est en cours" explique Silvia Estévez Santos, chargée de mission énergie, climat et mobilités au Parc. "En ce moment un travail de concertation est conduit avec une soixantaine d’organisations locales allant des services de l’État et des régions, aux communautés de communes et aux acteurs économiques, syndicats de l’énergie, acteurs de la forêt, de l’eau, de l’habitat. Cela aboutira, pendant l’année 2023, à la ratification d’un programme d’actions qui engagera tous ses signataires à conduire, pendant les cinq années à venir, les actions qu’ils ont proposées et qui auront été retenues au terme de la concertation."

Théâtre, fresque, cinéma…

La Tournée du Climat est l’occasion d’ouvrir cette réflexion. À Mur-de-Barrez, il est prévu du théâtre de rue le 15 juin à 10 h 30 avec "Les Boudeuses", place de Monaco.

Le 16 juin ciné-débat "Une fois que tu sais" à 20 h au cinéma et le18 juin de 15 h à 18 h une fresque du Climat au Bar BDM, avenue du Cardinal Verdier. "Évidemment, beaucoup de choses se font déjà, et à tous les niveaux, dans nos familles, dans nos fermes, dans nos villages, nos entreprises… Parlons-en ! Partageons nos actions et entraînons encore plus de monde dans ce mouvement" conclut Christine Sahuet, vice-présidente du Parc.