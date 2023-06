Canet-de-Salars. Les bambins de la crèche ont visité la bibliothèque

Alex, Célya, Marc et Victor, âgés de 3 ans à peine sont allés visiter la bibliothèque municipale. Ils étaient accompagnés par Marie, la nouvelle directrice et Céline, puéricultrice. Ils ont découvert moult albums dans les bacs juste à leur portée, ont choisi en fonction de l’image et des couleurs figurant sur la couverture, et se sont assis sagement pour écouter les histoires que leur a contées Yves, bénévole à la bibliothèque. Puis ils sont repartis vers la crèche "Les Abeilles" avec un grand choix de livres sélectionnés par Marie et Céline, promesses de bons moments de calme. Ils reviendront bientôt et seront accueillis chaque fois par un animateur pour écouter de belles histoires.