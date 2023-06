Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les collégiens de Denys-Puech enregistrent deux chansons de Claude Nougaro au Club

La dernière étape du projet "La fabrique du son" pour les élèves de 5e du collège Denys-Puech a eu lieu le vendredi 2 juin au Club à Rodez. Après avoir rencontré et travaillé en janvier avec le groupe "Trio Grand Causse" au collège, les élèves se sont rendus sur ce lieu culturel pour enregistrer deux chansons de Claude Nougaro "Armstrong" et "Sing Sing Song", accompagnés de Valérie Calmettes, professeur d’éducation musicale et chant choral et de Cyrielle Doussot, professeur de SVT et physique-chimie. Le matin, ils ont découvert la salle de création et le studio d’enregistrement grâce à Clément Lefèvre, intermittent du spectacle, musicien et régisseur son. Clément a expliqué à la classe, déjà rencontrée au collège en début d’année, les différentes étapes d’enregistrement des musiques. Le Club est un lieu culturel dédié aux musiques actuelles avec une salle de concert et un pôle création qui disposent de tout l’équipement. Une fois les enregistrements réalisés, les élèves sont allés déjeuner sur les berges du parc de Layoule, à deux pas du Club. De retour à 14 heures, c’est Pauline Albouy, chargée d’action culturelle et d’animation qui les a accueillis pour la visite du Club. Les élèves ont exploré tous les endroits dont dispose le lieu : une salle de cinéma (auditorium) conservée après la reprise par l’Association Oc’Live de l’ancien cinéma qui sert désormais de salle de conférences, de travail ou de spectacle, le studio d’enregistrement, la boîte noire ou salle de création, les deux loges, la salle de spectacle, la cuisine… Pauline leur a raconté l’histoire du Club : la vie associative et l’engagement des bénévoles ont permis la création de ce projet finalisé en 2014. Puis, quelques expériences amusantes autour de "qu’est-ce qu’un son ?" ont clôturé la journée. Ce fut une belle découverte pour l’ensemble de la classe. Les élèves ont pu consolider leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de la musique mais aussi autour du son grâce à ce projet élaboré avec Pauline et les enseignants. Maintenant, il tarde à tout le monde d’entendre le résultat de l’enregistrement des chansons. Les professeurs et les élèves remercient Clément et Pauline pour leur accueil chaleureux et cette belle journée passée ensemble.