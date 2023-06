Quilles de huit : Chayrigues, Calviac et Aldebert passent le cap des 60 quilles

Entre le rattrapage du 2 juin et le manche du 4 juin, les deux Lucoises et l’Huparlacoise ont été les premières féminines à faire tomber plus de 60 quilles en une partie cette saison.

Jusqu’à la fin de la semaine dernière, le haut du classement des meilleures parties du championnat était uniquement composé de joueurs. Mais en l’espace d’un rattrapage et d’une manche, trois quilleuses se sont hissées au-dessus des 60 quilles. Déjà vendredi 2 juin, lors du rattrapage de la troisième manche, Alizée Aldebert (Huparlac, Excellence) a ouvert le bal en faisant tomber 61 quilles à l’issue de sa deuxième partie. Avec une première à 52, la championne de France 2021 a élevé de trois quilles le meilleur score de la saison, jusque-là tenu par Eléana Rouquette (110, lors de la deuxième manche). Mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’une autre Aveyronnaise ne détrône Aldebert. À peine deux jours plus tard, au bout de la cinquième manche, Fanny Chayrigues (Luc, Excellence) a totalisé 115 quilles (!). À seulement trois unités du record de France d’Adeline Tardieu (Saint-Christophe), établi le 14 juillet 2017. Et en commençant la journée par un 62, Chayrigues s’est fait une place dans le top 3 départemental des meilleures parties. Sur son terrain, c’est lors de la deuxième partie qu’Alexia Calviac, portant également le maillot bordeaux, a dépassé les six dizaines en assurant 61 quilles, pour un total de 112. Sacrées performances.