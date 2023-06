Réforme des retraites : le texte sur l'abrogation de l'âge légal à 64 ans retiré par le groupe Liot

Le groupe centriste Liot, à l'origine d'une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, a retiré son texte, ce jeudi 8 juin 2023.

Le groupe centriste Liot a décidé, ce jeudi 8 juin 2023, de retirer sa proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, à la fin d'une matinée encore une fois charnière dans l'Assemblée.

"Il ne reste plus rien"

Président du groupe Liot, Betrand Pancher s'est exprimé en fin de matinée. Dans un premier temps, il a souhaité, au nom du groupe, "s'associer au drame d'Annecy", et avoir "une pensée toute particulière pour les enfants et leur famille". Avant d'expliquer qu'au sortir d'une matinée de débats houleux dans l'hémicycle, "il ne reste plus rien dans le texte que nous avons présenté, sauf les amendements de la minorité présidentielle. Le Parlement sort considérablement affaibli de cet épisode", a-t-il ajouté.

Retraites : le groupe Liot annonce le retrait de sa proposition de loi.

"Il ne reste plus rien dans le texte que nous avons présenté sauf les amendements de la minorité présidentielle", constate @BertrandPancher.#PPLLiot #RéformeDesRetraites #DirectAN pic.twitter.com/9q8L5scEnZ — LCP (@LCP) June 8, 2023

Le texte retiré

Dans la foulée, il a fait une annonce : "par conséquent, en responsabilité, nous avons décidé de retirer notre texte, d'autant qu'il ne reste plus que l'article 2". Bertrand Pancher a ensuite remercié "l'ensemble de nos collègues pour la solidarité de notre groupe, qui a été parfois présenté comme un groupe dit technique, mais dont on voit très bien la cohésion de l'ensemble des décisions". Il a également remercié "l'ensemble des Françaises et Français qui nous ont fait confiance depuis le début".

Haute tension

Ce jeudi 8 juin 2023 s'annonçait aussi charnière que tendu dans l'Assemblée : Yaël Braun-Pivet, la présidente, avait planté le décor 24 heures plus tôt, en expliquant qu'elle ferait barrage à la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. "Le vote a eu lieu et a rejeté l'article 1 de la proposition de loi Liot, qui prévoyait l'abrogation de la réforme des retraites, donc les parlementaires en commission des affaires sociales se sont prononcés contre l'abrogation de la réforme des retraites", avait-elle répété, rappelant la séquence du 31 mai.

Mathilde Panot, dans la foulée, et Manuel Bompard, ce jeudi matin, avaient réagi, expliquant qu'ils allaient "déposer une motion de censure parce qu'il est inacceptable que l'on puisse faire un tel coup de force sans qu'il y ait une réaction derrière". Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français, dénonçait "une grave crise démocratique". Quant à Eric Coquerel, président de la Commission des Finances à l'Assemblée, parlait d'une "double décision inédite et lourde de conséquences".