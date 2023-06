Onet-le-Château. Rémi Ros à la rencontre de ses lecteurs à l’espace culturel

Outre les kits et guides touristiques sur l’Aveyron qui ont toujours autant de succès, Rémi Ros présentait et dédicaçait ce samedi à l’Espace culturel, ses deux romans historiques. Le premier "Les flocons bleus" est le voyage entre l’histoire et la musique, entre Varsovie et le camp d’Auschwitz de Joseph Goldstein, un violoniste virtuose, qui finira par s’en sortir en intégrant l’orchestre du camp, même s’il en perdra son violon, un héritage familial. Si l’aspect historique est vrai, le personnage lui, est pure fiction, l’auteur s’inscrivant comme un passeur de mémoire. Le deuxième opus de Rémi Ros est un roman policier "Ils n’auraient pas dû" est l’histoire d’une vieille papeterie en friche, qu’un gardien, censé être à la retraite, continue de surveiller en y faisant régulièrement le tour, jusqu’au jour ou il trouve une main coupée au niveau du poignet… les policiers appelés en renfort pour enquêter, trouveront un papier roulé, ou il est écrit "il n’aurait pas dû"…