Thé dansant, robots géants, Formule 1 : la foire de Rodez démarre ce jeudi, voici le programme complet

C'est le grand jour ! Ce jeudi 8 juin 2023, la foire de Rodez démarre. Elle animera le Piton pendant cinq jours, avec tout plein d'animations au programme.

De jeudi à lundi

Jeudi : un thé dansant avec Nathalie Bernat

Dès son ouverture, jeudi 8 juin, de 14 heures à 18 heures, la foire de Rodez proposera une animation dont la réputation n’est plus à faire dans nos campagnes : un fameux thé dansant ! Seniors et plus jeunes sont les bienvenus sur la piste pour danser au rythme de l’accordéon. Et des notes de l’Aveyronnaise Nathalie Bernat, virtuose de la musette et reine des bals rouergats.

Nathalie Bernat sera du rendez-vous, à la foire de Rodez. Centre Presse Aveyron - Rui Dos Santos

Vendredi : une nocturne endiablée avec "PP Prunes"

Le deuxième jour de la foire de Rodez, vendredi 9 juin, s’étirera jusqu’à 23 heures : car à la fermeture des portes, à 18 heures 30, s’ouvrira la traditionnelle nocturne. Et cette soirée, accessible à tous au prix de 3 €, promet déjà d’être animée. En famille ou entre amis, préparez-vous à déguster les mets concoctés par Bruno Privat, traiteur à Olemps, tout en dansant au rythme du groupe ruthénois, les "PP Prunes".

Une nocturne endiablée se prépare avec les PP Prunes ! Verdaille

Samedi : les robots géants débarquent

Amateurs d’animations originales, la foire de Rodez vous gâtera ! Et réservera de nombreuses surprises entre les allées. Comme croiser un robot, à la sauce "Transformers". Mélange de robotique et de futurisme, ces géants, portés par l’entreprise toulousaine Lumynight, ont prévu de déambuler dans le haras le samedi.

Petits comme grands auront ainsi l’occasion de les croiser, de se photographier avec et bien plus, à trois reprises dans la journée : entre 11 heures 30 et midi, 15 heures et 15 heures 30, et entre 18 heures et 18 heures 30… "De quoi en prendre plein les yeux !", annoncent déjà les créateurs de ces géants, qui sillonnent l’Occitanie depuis plusieurs années.

Les robots investiront la foire de Rodez. DR

De vendredi à dimanche : entrez dans une véritable Formule 1

Pour les amateurs de vitesse, rendez-vous sur le stand de l’entreprise primauboise Siligom - BMG Delfau tout au long de la foire. Et vous ne serez pas déçus ! Car tous les visiteurs pourront s’essayer à la conduite des Formule 1 via un simulateur en réalité virtuelle. Et, cerise sur le gâteau, cela se fera au volant d’une véritable monoplace de l’écurie Arrows de 1999 à 2000. On a hâte d’y être.

Une future vocation de pilote de Formule 1 ? DR

De vendredi à lundi : essayez la trottinette californienne

Elles ont envahi nos rues depuis plusieurs années. Et elles seront également présentes lors de la foire. Petits et grands pourront s’essayer et découvrir la trottinette californienne tout au long de l’événement grâce à l’entreprise "Vent de liberté". Des démonstrations sont programmées le vendredi (11 heures - 11 heures 30 et 15 heures 30 - 16 heures), le samedi (11 heures - 11 heures 30 et 16 heures - 16 heures 30), le dimanche (11 heures - 11 heures 30 et 16 heures - 16 heures 30) et le lundi (15 heures - 15 heures 30).

Et voici... la trottinette californienne ! DR

De vendredi à lundi : des mini-quads pour enfants

Tous les jours, de 14 heures à 16 heures, petits et grands, venez découvrir des démonstrations et des initiations de quad et de trottinette. Pistes, kart cross, circuit de voitures… Préparez-vous à appuyer sur le champignon !

Les plus petits pourront s'essayer au quad, lors de la foire de Rodez. Reproduction Centre Presse - Reproduction Centre Presse

Tous les jours : la légion étrangère et la gendarmerie présentes

La 13e Demi-brigade de la Légion étrangère, implantée à La Cavalerie, sera présente durant les cinq jours de la foire. Sur place, des légionnaires et cadres du régiment vous proposeront une démonstration de matériels et d’équipements militaires, dont des véhicules tactiques.

Un stand d’information sur l’engagement dans la réserve de la 13e DBLE invitera également petits et grands à participer à des ateliers ludiques. De nombreux articles et produits siglés de la Légion seront disponibles à la vente.

Les militaires ne seront pas les seuls en tenu lors des cinq jours de foire. Car la gendarmerie nationale tiendra aussi un stand avec comme message essentiel : la sécurité routière. Pour une prise de conscience, les gendarmes proposeront de monter à bord d’une voiture dite tonneau pour sensibiliser sur l’impérieuse nécessité de porter la ceinture de sécurité.

Légion étrangère et gendarmerie seront de la partie. DR

Tous les jours : assemblez votre maison avec EasyPaille

Un mur en paille et en bois écoresponsable ? Oui, cela existe bel et bien ! Et c’est une entreprise de Rieupeyroux, "EasyPaille", qui s’est spécialisée dans le domaine. Elle sera présente lors de la foire de Rodez et proposera tous les jours des démonstrations avec des modules préfabriqués. À ne pas manquer !

Le programme : assemblage de maison le vendredi (18 heures - 19 heures) et le dimanche (16 heures - 17 heures) ; et enduit sur paille le samedi (11 heures - 12 heures) et le lundi (14 heures - 15 heures).

Assembler sa maison, ce sera totalement possible ! DR

Tous les jours : les drones en action !

Les entreprises Maxidrone et Drone Ruthènes vous présenteront des animations de drones inédites tout au long de la foire. Spécialisés dans le nettoyage de toiture, de panneaux solaires ou encore l’épandage agricole, les deux sociétés réaliseront plusieurs démonstrations : jeudi et vendredi de 17 heures à 17 heures 30, samedi et dimanche de 15 heures à 15 heures 30 et lundi de 11 heures à 11 heures 30.

Le drone sera l'une des stars de cette foire de Rodez version 2023. DR

Retransmission et récompenses

Tout au long de la foire, l’incontournable radio aveyronnaise Totem délocalisera plusieurs de ses émissions phares sur le site du haras, comme "Martin bonheur", "le club sang et or" et bien d’autres. Des directs sont prévus et les ondes vous seront mêmes ouvertes en s’essayant au traditionnel bulletin météo. Au programme :

Jeudi, 16 heures - 20 heures : dans "Bonjour Bonsoir", immersion en direct à la Foire de Rodez.

: dans "Bonjour Bonsoir", immersion en direct à la Foire de Rodez. Vendredi, 9 heures - 12 heures : "Martin Bonheur" en direct de la Foire.

: "Martin Bonheur" en direct de la Foire. Vendredi, dès 11 heures : venez jouer en direct à "Qui sera le Meilleur", avec l’écrivain aveyronnais Daniel Crozes.

: venez jouer en direct à "Qui sera le Meilleur", avec l’écrivain aveyronnais Daniel Crozes. Samedi, en deuxième partie d’après-midi : un enregistrement en public du dernier "Club Sang et Or" de la saison, le mag au cœur du Rodez Aveyron football.

: un enregistrement en public du dernier "Club Sang et Or" de la saison, le mag au cœur du Rodez Aveyron football. Dimanche, 9 heures - 13 heures : Christophe Martel anime "Millésime Musette" et "Vos années Totem" en direct de la foire.

: Christophe Martel anime "Millésime Musette" et "Vos années Totem" en direct de la foire. Lundi, 12 heures - 13 heures : les infos de midi seront en direct de la foire avec un bilan de l’événement.

Le rayon des récompenses sera aussi bien fourni avec :

Un jambon à gagner. Sur le stand Centre Presse abonnement (B33), les visiteurs pourront participer au jeu de la pesée du jambon (offert par la Boucherie Serin) ! Pour le remporter, à vous de deviner le poids… Le gagnant sera désigné le lundi 12 juin à 17 heures.

Le grand jeu Leclerc. Bons d’achat, lots dont une trottinette… Sur son stand, Leclerc Onet-le-Château proposera une grande roue. À vous de la lancer, durant toute la foire (voir en page suivante).