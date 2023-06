Luc-la-Primaube. Un concert symphonique haut de gamme à l’affiche

L’orchestre symphonique du Conservatoire de l’Aveyron se produira dimanche 11 juin.

Grand rendez-vous de la saison culturelle du Conservatoire de l’Aveyron, la soirée symphonique est programmé dimanche 11 juin, à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube. Ce temps fort artistique fait la part belle au9x grands ensembles instrumentaux et à l’Orchestre Symphonique, avec la participation de 80 élèves sur scène. Le département théâtre s’invite aussi à la fête !

L’Orchestre symphonique, qui ne s’était pas produit depuis plusieurs années, en raison de la crise sanitaire, interprétera un large répertoire, de Rossini à Cold Play, en passant par Haendel et Fauré. Autour du thème "les 4 éléments", ce voyage aux accents tour à tour baroque, latino, pop ou romantique, transportera les spectateurs au fil des époques et émerveillera petits et grands. Sous la baguette du chef d’orchestre Valerio Civano, les 40 musiciens restitueront le travail de toute une année.

Faire partie de l’Orchestre Symphonique, est une véritable "consécration" pour les élèves les plus avancées de l’établissement. Dès son arrivée au sein de la salle Saint-Exupéry, le public sera accueilli par les enfants de l’école Jacques-Prévert, dans le cadre du dispositif "Chœur à l’École". Le Conservatoire au plus près des territoires La programmation de cette soirée a pu voir le jour grâce au partenariat tissé entre la commune de Luc-la-Primaube et le Conservatoire.

En parallèle des enseignements artistiques qu’il propose, le Conservatoire de l’Aveyron poursuit ainsi sa mission de diffusion culturelle en offrant à une grande diversité de publics, des rendez-vous artistiques, accessibles à toutes et à tous.

Le programme de la soirée – participation libre – sur réservation au 05 65 47 83 40. Accueil du public par les enfants de l’école Jacques-Prévert "Chœur à l’École". 1re partie : ensemble de harpes-Brass Band 12-Classe de Théâtre. 2e partie : Orchestre symphonique du Conservatoire de l’Aveyron.