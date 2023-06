Aveyron : Conques en quête du label Grand site de France

La demande de label s’apprête à être déposée, et concerne Conques mais également toute sa région environnante sous la dénomination "Conques et vallées Lot et Dourdou".

Conques n’est pas un "Grand site de France". Tout du moins au regard du label officiel. Mais cela pourrait changer très bientôt, avec la demande de label qui va être déposée ces prochains jours. Cependant, dans les faits, ce village médiéval, avec son abbatiale, son trésor, et le paysage qui l’entoure dans cette vallée du Dourdou, fait véritablement partie du patrimoine national. Il demeure un des sites les plus visités du département. "Et au fil du temps, label ou pas, il le sera de plus en plus. De nombreuses études le démontrent", explique Laure Vigouroux.

Elle a été embauchée par le syndicat mixte pour, justement, élaborer ce dossier de labellisation. "La création de la commune nouvelle, en 2016, a relancé l’idée de demander ce label, explique le maire Bernard Lefebvre. Elle a créé la synergie nécessaire."

Avec Sénergues, Pruines, Vieillevie et Saint-Projet

Car, la demande ne s’arrête pas aux seules limites du village de Conques. Bien au contraire. Au même titre que pour le Puy Mary, la chaîne de volcans du Puy-de-Dôme, le cirque de Navacelles ou les gorges de l’Hérault, les "Grands sites de France" voisins, c’est tout un paysage qui est mis en avant. Débordant même dans le Cantal voisin. Cette démarche de labellisation entraîne, en effet, dans le sillage de la commune de Conques, celles de Saint-Projet, de Vieillevie, de Pruines et de Sénergues. Avec notamment une attention particulière pour le château de Montarnal et le Puech du Kaymard. "C’est un site exceptionnel par la qualité du paysage qu’il propose. Il y a dans ce périmètre-là un véritable esprit des lieux", explique Laure Vigouroux. "Et ce paysage jouit d’un cœur emblématique avec Conques."

Cet élargissement s’inscrit également dans une stratégie de gestion des flux touristique. "Conques n’est pas surfréquenté, mais sa fréquentation augmente régulièrement. On n’a pas la capacité en parkings, par exemple, comme au Mont-Saint-Michel. Il faut donc inviter les touristes à se déployer sur l’ensemble du territoire", développe Laure Vigouroux. Ne serait-ce que cette année, la commune observe, au mois de mai, une hausse de plus de 50 % du nombre de randonneurs par rapport à 2022 !

"Mais, depuis 2016, nous ne sommes pas restés les bras ballants. Nous avons mené un gros travail sur le parking par exemple, qui est aux normes environnementales. On a déployé un espace pour les camping-caristes tout en bas du village, car nous ne voulons pas qu’ils accèdent au site avec leur véhicule, de juillet à août, et nous pouvons proposer une navette à 1 euro pour venir jusqu’au site de Conques", prend comme exemple le maire. Un aménagement qui a coûté après de 1,2 M€.

30 % de fréquentation en plus avec ce label

Si la fréquentation touristique est un des piliers majeurs de la réflexion, qui plus est quand on sait qu’un label "Grand site de France" s’accompagne d’une hausse de 30 % de la fréquentation touristique, il n’est pas le seul.

"Avec d’autres labels comme celui des monuments historiques par exemple, Grand site de France nous permet de préserver l’âme des lieux et de l’inculquer aux nouveaux arrivants, de plus en plus nombreux dans notre territoire, où la population est vieillissante", relate Bernard Lefebvre. "Il y a des dossiers rudes mais nécessaires en termes de réhabilitation des habitations. Néanmoins, si les gens aiment leur territoire, ils sont aussi enclins à le protéger." S’il reconnaît que cela est parfois difficile à faire accepter, le maire n’entend toutefois pas voir les territoires et communes alentour se "standardiser", saluant au passage le travail de ses prédécesseurs au regard de l’état dans lequel se trouve aujourd’hui ce village bâti entre le Xe et le XIIe siècle.

Des vignes du Vallon aux châtaigneraies du Cantal, de la vallée du Lot et sa partie navigable au Puech du Kaymard, de Rodez, reliée à Conques par la route Soulages, c’est évidemment tout un pan du département qui bénéficiera de cette labellisation. "D’ailleurs, Département, Région et État jouent le jeu", ravi au passage de voir la réalisation d’un grand office de tourisme au cœur du village prendre forme.

D’un pas cadencé et assuré, un peu comme celui du pèlerin de Saint-Jacques, Conques et ses alentours s’apprêtent à entrer dans une nouvelle dimension. Qui se matérialisera par le dépôt officiel de la demande de label auprès de la préfecture avant l’été. Avec l’espoir de devenir "Grand site de France" en 2025.