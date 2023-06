Aveyron : le "Chat’Bouge" de Ceignac en pays Ségali est annulé parce que... "chat pleut"

La 2e édition de cette animation itinérante qui mêle théâtre de rue et musique était prévue ce samedi 10 juin dans la prairie de Ceignac pour partager le lien intergénérationnel et social. Mais la météo en a décidé autrement

Le chat bouge et les enfants jouent. Telle devait être la devise de l’événement "Chat’Bouge" organisé conjointement depuis l’an dernier par le centre social et culturel du pays Ségali et l’association jeunesse arts et loisirs (Ajal). Après Colombiès, rendez-vous était donné à Calmont, plus précisément Ceignac, ce samedi 10 juin à partir de 16 h 30.

Annulé en raison de la météo

Mais les prévisions météo sont à la pluie du côté de Ceignac dès ce vendredi 9 juin ainsi que pour ce samedi, ce qui n'arrange pas une manifestation censée se dérouler en plein air. Du coup, les organisateurs ont préféré annuler l'événement : "Les précipitations importantes prévues dans les prochaines heures nous empêchent de vous accueillir dans des conditions acceptables", dit le communiqué."Nous vous tiendrons rapidement informés des conditions de report de cet évènement", ajoute-t-il.

Les personnes ayant déjà réservé seront remboursées dans les prochains jours.