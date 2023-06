Aveyron : quand la Légion étrangère prend d'assaut la Foire de Rodez

La 13e DBLE basée sur le Larzac, à La Cavalerie, est présente durant les cinq jours de l’événement ayant choisi comme décor le haras ruthénois. Le chef de corps, qui a effectué le déplacement pour l’inauguration, jeudi soir, et pour saluer ses hommes, se réjouit de la participation (remarquée) de son régiment à cette opération à Rodez.

Véhicule blindé multirôles de 24 tonnes et 400 chevaux, long de 7,70 mètres et large de 2,6 mètres, pouvant héberger dix hommes et capable de rouler à 90 km/h sur la route et 45 km/h sur le terrain de combat, il doit remplacer progressivement les 2 700 véhicules de l’avant blindés en service depuis de longues années.

Voilà pour la présentation rapide du Griffon. Cet engin robuste, bien protégé et mobile, ayant pour missions de transporter et d’appuyer le groupement tactique interarmes dans la zone des contacts, est une des attractions de la première édition de la Foire de Rodez, lancée jeudi 8 juin dans l’écrin du haras et qui se poursuit jusqu’à lundi, 18 heures.

Ce Griffon est stationné, fièrement, sur le stand E33B de la Légion étrangère et il est bien entouré. Par des hommes, par de l’armement lourd, par une batterie d’informations sur ce régiment.

Après la remise des képis blancs et un concert à l’Amphithéâtre voilà quelques jours, la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère, créée en 1940, basée sur le Larzac depuis 2016, a donc repris Rodez d’assaut. Se partageant entre cet événement (il a participé jeudi soir à l’inauguration) et les portes ouvertes durant tout le week-end à La Cavalerie, le colonel Thomas Riou se réjouit de cette présence.

"J'ai à cœur que les Aveyronnais s'approprient leur régiment"

"L’objectif est de consolider notre implantation sur le territoire, a insisté le chef de corps. La 13e DBLE, c’est l’Aveyron et l’Aveyron, c’est la 13e DBLE ! Depuis mon arrivée en août, j’ai à cœur qu’elle s’implante économiquement, socialement, culturellement, qu’elle s’intègre à son environnement. Mais aussi que les Aveyronnais s’approprient leur régiment".

Il est intarissable sur le sujet : "Cet objectif est atteint dans le Sud- Aveyron et c’est bien naturel car c’est notre bassin de rayonnement privilégié. C’est moins le cas dans le chef-lieu et sur l’Aubrac. Notre venue ici y participe".

Le colonel Thomas Riou veut également "casser des mythes" : "Les légionnaires ont une réputation sulfureuse. Je préfère mettre l’accent sur le fait qu’il y a une richesse humaine sous le képi blanc, avec un engagement réel pour la France. La Légion étrangère, ce sont 150 nationalités au service d’un pays".

Il qualifie cette Foire de Rodez de "vitrine de l’excellence aveyronnaise" et il ose croire que "la 13e DBLE y a toute sa place". Situé entre les spas en bois et les Serres du Colombiers, que vend-il sur son stand ? La réponse est sans hésitation : "De la sécurité, de l’engagement citoyen. En venant nous voir, les Aveyronnais peuvent faire plus ample connaissance avec leur outil de défense". Avec pédagogie...