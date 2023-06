Basket-ball : Après le gâteau, Villefranche-de-Rouergue vise la cerise

Samedi 10 et dimanche 11 juin, les parquets de l’Amphitéâtre et du Dojo seront occupés par une pléiade de basketteurs de toute la région. Plus de 1 500 personnes sont attendues sur les 11 finales au programme.

Le Rodez basket Aveyron organise pour la première fois cet événement. "C’est l’intérêt d’un club comme le nôtre de se montrer, d’autant que les infrastructures nous permettent d’accueillir de tels événements", explique Xavier Alric, le président, qui avait candidaté en début de saison. Alors que le volet compétition est assuré par l’instance régionale, le RBA s’occupe du reste (encadrement, logistique, buvette, vestiaires, etc).