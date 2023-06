Golinhac. C’est parti pour une nouvelle saison estivale !

Depuis huit ans, Chantal et Gérard, gérant du pôle touristique "Bellevue", entament une nouvelle saison avec dynamisme et enthousiasme. Ils ont rouvert les portes du site depuis le début avril. La saison a d’ailleurs bien débuté avec les randonneurs et les pèlerins du GR 65. Ils ont été nombreux sur le chemin, notamment les Canadiens et Australiens. Les ponts et les congés ont permis aux vacanciers de profiter des maisons, des chalets et des emplacements au camping. L’endroit est agréable, ombragé, au calme avec une piscine et vue imprenable. Le Snack attenant a repris le service, tous les jours, le bar ouvre à 15 h 30 et la petite restauration est prévue en soirée. Des burgers sont aussi en emporter. Il est vivement conseillé de réserver au 06 89 55 46 32. Deux soirées musicales sont organisées le 14 juillet et le 16 août (soirée moules frites). L’équipe est au complet avec des embauches locales pour la saison.