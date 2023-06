Espalion. Des aménagements à voir sans modération

Lorsqu’on arrive au Foirail, depuis Saint-Côme-d’Olt, les aménagements des bords du Lot constituent une agréable surprise, belle et originale.

Les promeneurs et habitants de la cité admirent tous cette réussite et multiplient les photos.

À la demande du maire Éric Picard, les employés communaux ont imaginé un projet et l’ont soumis aux élus qui l’ont validé. Une porte accueille les promeneurs, puis des îlots fleuris, la barque fleurie, donnée par le club de plongée, depuis laquelle le commandant Cousteau avait plongé avec un scaphandre pied lourd, sur laquelle a pris place un pêcheur réalisé par Pierre Biondi. Plus loin d’autres espaces fleuris, mais aussi une fenêtre qui s’ouvre sur le Vieux Palais, des volets, une fontaine, des bancs pour un moment de repos, qui renvoient également les regards en direction du Vieux Palais…

Le maire et son conseil municipal ont inauguré mardi matin cet aménagement et ont exprimé, à travers la parole du maire toute leur satisfaction.

"Merci aux services techniques de la mairie qui ont conçu et réalisé ces aménagements. Ils embellissent ce site, lui donnent un cachet supplémentaire et constituent une publicité certaine pour Espalion. Cette phase deux n’est qu’une étape et sera suivie d’autres, notamment le jardin des Ursulines et la Grave."

Une œuvre collective

Les employés communaux ne sont pas peu fiers, à juste titre, de cette réalisation. "On nous a donné carte blanche et nous sommes partis librement pour ce travail agréable à faire. On a lancé des idées ; certaines ont évolué au cours du temps. C’est une tâche valorisante qui accroche les regards. Tout a été fait avec de la récupération, avec la participation de tous et la patte de Pierre Biondi, l’artiste de la troupe. Cela nous permet de recycler des matériaux et de limiter le coût des réalisations. Cela se poursuivra dans les années à venir. En ce qui concerne le fleurissement, on trouve des arbustes, des plantes vivaces, quelques annuelles, avec des variétés différentes permettant d’avoir des fleurs toute l’année, des paillages différents. Ceci pour tenir compte de l’esthétique et également économiser l’eau."

Le résultat est bluffant et mérite un coup d’œil, pour une promenade bien agréable.