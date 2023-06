Decazeville. Des couturières aux petits soins des costumes

Derrière tout spectacle, il y a des petites mains, des gens visibles mais indispensables et qui contribuent au bon déroulement des événements. Exemple avec les couturières de "Hier un village".

L’atelier couture du spectacle "Hier, un village", à Flagnac, a pris l’habitude de se réunir une fois par mois, depuis plusieurs années, dans les locaux de l’ancienne école maternelle, afin que les figurants puissent arborer le moment des représentations venu, le costume le plus authentique qui soit.

Dans une ambiance studieuse mais conviviale, des doigts de fée œuvrent toute l’année. L’ambition de cet atelier mensuel est multiple.

Il permet d’abord de réunir des adhérentes de tout âge, régulièrement, même au creux de l’hiver. Ensuite, il demande un travail de création. En effet, à l’aide d’archives et de photos, retrouvées dans les malles du grenier, les couturières et les tricoteuses recréent fidèlement des vêtements qui auraient pu être portés il y a un siècle. Enfin, une autre partie de l’ouvrage concerne des vêtements chinés, récupérés qui après être passés entre de bonnes mains, retrouvent une seconde vie. Ainsi, cet atelier et la salle de costumes attenante regorgent de trésors. Certaines pièces ont traversé les époques, elles portent parfois la trop rare étiquette "Fabriqué en France" et sont faites dans des matières plus que durables.

La passion et l’envie de bien faire animent les participantes, dans cet atelier, la fabrication en série non merci !

Authenticité des costumes

Chaque figurant porte les jours J un costume unique qui répond au style des années 1920 : photos à l’appui. Et comme à cette époque le couvre-chef était, contrairement à aujourd’hui, souvent de rigueur, une belle collection de chapeaux, attend aussi les rendez-vous costumes du mois de juillet pour trouver preneur. Et oui, "Hier, un village" c’est l’authenticité des gestes certes mais aussi l’authenticité des costumes.

Sept représentations cet été

Dates des spectacles : 21, 22, 27, 28, 29 juillet et 3, 4 août 2023. Début du spectacle : 22 h 15. Parking gratuit et surveillé. Concert gratuit chaque soir sur la place du village de Flagnac.

Infos et réservations : 05 65 64 09 92. www.hierunvillage.com.