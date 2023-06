Foire de Rodez : des murs en paille, une solution innovante pour isoler

L’entreprise EasyPaille propose aux visiteurs de s’essayer au montage d’un mur en bois isolé en paille, sous forme d’un kit, et à la pose d’enduits directement sur la paille, tous les jours, à 11 heures et à 18 heures. Une manière ludique de montrer la simplicité de cette installation et de l’avenir de ce produit écologique.

Le mur EasyPaille, un des stands présents à la foire, a sa particularité. L’entreprise propose des murs porteurs de maison ou d’extension en bois isolé en paille, des produits uniques en Occitanie, préfabriqués dans un atelier à Rieupeyroux. "Pour chasser les idées reçues sur la fragilité de la paille dans la construction, celle-ci, compressée dans une ossature en bois, permet une isolation des plus efficaces, hiver comme été, ainsi qu’un retard incendie très important, explique Laurent Garrigues. Les rongeurs et les insectes n’y trouvent pas refuge tandis que l’humidité ne s’y développe pas : la paille permettant aux murs de respirer. Une maison passive, qui nécessite très peu de chauffage, permettant de faire beaucoup d’économies de consommations." Ecologique, économique, durable et accessible à tout un chacun, désormais grâce à la préfabrication, révèle le gérant de l’entreprise qui travaille avec produit depuis quinze ans. "Aujourd’hui, construire écologique, c’est préparer l’avenir. Une maison n’est pas faite que pour nous, mais aussi pour nos enfants. L’idée est de proposer quelque chose de sain et de durable." La construction d’une microcrèche est en cours à Colombiès, grâce à la confiance accordée à l’entreprise par la communauté de communes du Pays ségali. Tout est fabriqué sur mesure, fourni sous forme d’un kit avec un plan de montage. "Ce n’est pas plus compliqué que de monter une armoire Ikea." Les produits sont ensuite mis à disposition d’un distributeur qui accompagne le client. EasyPaille collabore depuis peu avec Kalia Écoconstruction sur le secteur de Villefranche-de-Rouergue et ses alentours. La construction en paille est en plein développement due à la simplicité et la rapidité de son installation, et à son faible coût. Jusqu’à lundi soir, le gérant d’EasyPaille et Fabien Jouan, le distributeur de Kalia Écoconstruction, proposent des animations tous les jours, à 11 heures et à 18 heures, avec une démonstration de l’assemblage du kit et de pose d’enduits sur la paille que les visiteurs pourront expérimenter eux-mêmes.