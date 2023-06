Decazeville. Deux titres et des podiums pour le Guidon !

Le Guidon decazevillois se porte bien. L’engouement, la motivation et l’ambiance sont au beau fixe, les résultats aussi.

Le week-end dernier, sur deux jours, était marqué par les championnats d’Occitanie.

Samedi, direction Montgesty dans le Lot pour les épreuves routes seniors élites, open et access. Six coureurs decazevillois au départ et ils ont répondu présents. Élian Pialhoux, seul représentant dans le peloton élite, a été excellent dans l’échappée du jour en compagnie d’une quinzaine de coureurs, durant 110 km. Élian termine 13e.

Pour la course des open/access, Anthony Ferrieres, Killian Tinel, Sébastien Vernhes, Sébastien Cazol et Ludovic Burdack ont chacun à leur tour secoué le peloton, aucun bon de sortie n’a été attribué, la victoire se jouant au sprint. Sébastien Vernhes termine 7e et 1er open 3 et devient champion d’Occitanie dans cette catégorie. Tous les autres finissent dans le peloton. Dimanche, contre la montre à Montauban (Tarn-et-Garonne). Le Guidon était représenté dans toutes les catégories. En U15 féminines, Léa Barthélémy qui faisait office de favorite n’a pas tremblé, elle remporte l’épreuve avec 50 secondes d’avance sur la 2e et devient championne d’Occitanie, Iris Moncet se classe 6e, sa sœur Ysée 7e. En U17, Martin Cazelles qui était cité comme un prétendant au titre termine sur la 3e marche du podium, à 2 secondes du 1er et 54 millièmes de secondes du second. Matyas Bingler finit 14e et 3e cadets 1re année.

Liens solides entre coureurs

En seniors access, Sébastien Cazol spécialiste de l’effort solitaire, monte sur la seconde marche du podium, battu lui aussi pour 2 petites secondes.

En open 2, Tristan Gonzales réalise un excellent chrono, il monte lui aussi sur la 2e marche du podium. Paul Servières-Bordes, en open 3, termine premier. Malheureusement pour Paul, faute de participants, le titre n’a pas été délivré. Enfin en élites et open 1, Erwan Soulié réalise un excellent chrono, il se classe 13e de l’épreuve. Lors de la remise des récompenses, les couleurs bleues et blanches du Guidon decazevillois ont donc été à l’honneur, avec 6 podiums dont 2 titres sur les 2 jours. "Je félicite les coureurs qui depuis quelques semaines courent en équipe de copains. Les dernières compétitions ont soudé les liens.

Les résultats sont là. Bravo aussi aux éducateurs et dirigeants du club qui sont aujourd’hui récompensés avec tous ces podiums, des plus jeunes aux seniors", se félicite le coach Guy Cabrol.

