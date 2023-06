Foire de Rodez : drones, trottinette, Formule 1, nocturne... les temps forts de ce 9 juin

Entre découvertes et animations voici les temps forts proposés ce vendredi dans les allées de la Foire de Rodez.

Légion étrangère et gendarmerie

Démonstration de matériel et d’équipements militaires avec la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère (E33B) implantée à La Cavalerie. Les gendarmes (E55), quant à eux, proposent de monter à bord d’une voiture dite tonneau.

Trottinette californienne

L’entreprise "Vent de liberté" (E7B)"fait découvrir la trottinette californienne, de 15 h 30 à 16 heures.

Les drones en action

Les entreprises "Maxidrone" et "Drone Ruthènes" (E07) présentent des animations de drones, de 17 heures à 17 h 30.

Dans le baquet d’une véritable Formule 1

ans Cela se fait au volant d’une véritable monoplace de l’écurie Arrows.

Des mini-quads pour les enfants

De 14 heures à 16 heures, démonstrations et initiations de quad et de trottinette. Pistes, kart cross, circuit de voitures… Il est l’heure d’appuyer sur le champignon.

Billets Le prix du billet classique, pour une journée, à acheter sur place s'élève à 6 €. Sinon, il est possible de s’en procurer en prévente sur le site foirederodez.fr au tarif de 5 €.

Pour la nocturne de vendredi (de 18 h 30 à 23 heures), il en coûtera 3 €. Un autre tarif : 4 € (plus de 65 ans, étudiants, en recherche d’emploi…).

Assemblez votre maison avec des murs en paille et en bois

L’entreprise "EasyPaille" (B24), basée à Rieupeyroux, est spécialisée dans le domaine écoresponsable avec des murs en paille et en bois. De 18 heures à 19 heures, il est possible d’assembler sa propre maison grâce à des modules préfabriqués.

Conférence

De 17 heures à 18 heures, la Chambre des notaires de l’Aveyron tient une table ronde pour un échange entre particuliers et professionnels du métier autour de deux thèmes : transaction immobilière pour l’acquéreur et le vendeur, et protection du logement en cas de décès.

Nocturne avec "PP Prunes"

Cette journée va s’étirer exceptionnellement jusqu’à 23 heures. À la fermeture des portes, à 18 h 30, s’ouvre la traditionnelle nocturne (au prix d’entrée de 3€) avec au menu : dégustation de mets concoctés par Bruno Privat, traiteur à Olemps, tout en dansant au rythme du groupe ruthénois, les "PP Prunes".