Google Chrome : frappé à nouveau par une faille de sécurité découverte dans son navigateur, pourquoi vous devez faire cette mise à jour au plus vite

Le géant américain du numérique qui vient de subir pour la troisième fois de l'année 2023 une vulnérabilité zero-day (faille inédite) dans son navigateur Chrome, recommande à ses utilisateurs de le mettre rapidement à jour pour éviter tout piratage.

Google appelle ses utilisateurs à la vigilance et vient de mettre en ligne une mise à jour pour les protéger.

En effet, une nouvelle faille de sécurité a été découverte ce jeudi 1er juin par le géant américain sur son navigateur Chrome. Depuis le début de l'année 2023, c'est la troisième vulnérabilité "zero-day", ces failles inédites pour lesquelles il n’existe pas encore de correctif.

Cette faille de sécurité, répertoriée sous la référence CVE-2023-3079, permet aux hackers de tromper la mémoire d’un programme JavaScript et d’effectuer un code malveillant, rapporte 01.Net mardi 6 juin. Les pirates informatiques peuvent ainsi prendre le contrôle de l’appareil ou encore avoir accès à certaines données, parfois sensibles.

Bien vérifier la mise à jour automatique

Si la mise à jour du navigateur de chaque utilisateur est appliquée de manière automatique, il est cependant conseillé de vérifier. Sur Google Chrome, il suffit de cliquer sur "Aide" et "À propos de Chrome".

Une recherche pour vérifier que le navigateur possède bien la dernière version est bien utilisée. Dans le cas contraire, la mise à jour est automatique est lancée. Il ne reste plus qu’à relancer le navigateur pour être protégé. La mise à jour de sécurité porte le numéro de version 114.0.5735.106 sur Mac et 114.0.5735.110 sur Windows et Linux.