"Je dis aux Français que dès juillet..." : les annonces de Bruno Le Maire sur les prix, ce vendredi

Ministre de l'Economie et des Finances, Burno Le Maire s'est exprimé ce vendredi 9 juin 2023, et a livré plusieurs éléments importants autour des prix, avant l'arrivée du mois de juillet.

La lutte contre l'inflation reste l'un des défis majeurs de cette année 2023 : Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a planté le décor des grandes manœuvres, ce vendredi 9 juin.

"Il y a une partie des marges que vous devez rendre au consommateur"

Invité à s'exprimer sur le plateau de RMC, vendredi, le ministre a d'abord fait un point de contexte. "Nous avons les chiffres de l'Insee et de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGRCCF) qui montrent que le taux de marge des entreprises de l'agroalimentaire a fortement progressé au cours des premiers mois de l'année 2023. Ils ont plus que rattrapé les pertes qu'ils avaient faites dans les deux années passées."

Si Bruno Le Maire s'en réjouit, il leur soumet tout de même une demande : "vous pouvez garder une partie des marges pour vous, c'est normal, il faut que vous investissiez. Mais il y a une partie des marges que vous devez rendre au consommateur. Et c'est ça que je vérifierai", a-t-il prévenu, annonçant qu'il disposera de la "liste très précise des marques et des produits. Les sanctions possibles restent sur la table", parmi lesquelles la récupération de ces marges "par la voie fiscale".

Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire): "Dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront" pic.twitter.com/NZe4seNobY — BFMTV (@BFMTV) June 9, 2023

Quels produits concernés ?

Le ministre a passé en revue les produits concernés par ces baisses de prix, "plusieurs centaines" selon lui, "avec, à chaque fois, des différences. La volaille doit baisser, parce que les prix de production ont baissé. Sur le porc et le bœuf, c'est différent parce que les coûts de production restent élevés. Sur le lait, il n'y aura pas de baisse des prix, parce que sinon, c'est le producteur qui trinquerait. En revanche, sur les pâtes, l'huile, l'huile de tournesol, la volaille, l'alimentation animale, les prix doivent baisser dès juillet", a poursuivi Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) annonce une baisse des prix sur "plusieurs centaines de produits de consommation courante" pic.twitter.com/in7oVuTUYf — BFMTV (@BFMTV) June 9, 2023

"Jouer le rôle qui est le mien"

"Les distributeurs se sont engagés à poursuivre le trimestre anti-inflation jusqu'à la fin de l'année", a enchaîné le ministre qui, là aussi, vérifiera la bonne application de ce dispositif. "Le ministre de l'économie n'a pas une réglette entre ses mains grâce à laquelle il pourrait faire monter ou baisser les prix. En revanche, il a un pouvoir d'injonction vis-à-vis des disitrubteurs et des industriels, pour leur dire de se rassembler, trouver des accords et faire baisser les prix".

Rendez-vous en juillet

Au moment de dire ce qu'il déclarerait aux Français, Bruno Le Maire s'est de nouveau projeté vers une échéance très proche. "Je leur dis que dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produit, les prix baisseront, et nous vérifierons et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu".