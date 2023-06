Cassagnes-Bégonhès. Journée prim’air à l’école Sainte-Marie

Les élèves du réseau des écoles privées de Cassagnes, Réquista, La Selve et La Besse se sont retrouvés dernièrement à l’école Saint-Joseph de Réquista pour la traditionnelle journée "Prim’air Nature".

Tous les élèves ont participé à une randonnée guidée par les marcheurs du club de randonnées du village. Ils ont eu la possibilité d’observer la faune et la flore aux alentours de Réquista. Après un pique-nique pris à l’école, ils ont participé à des jeux sportifs collectifs variés par équipe et par cycle. Une journée sportive et conviviale riche en enseignements à bien des égards.