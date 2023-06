Le marché hebdomadaire a démarré

L’association Marché de Saint-Cyprien avait lancé un sondage auprès de la population afin de déterminer un jour dans la semaine durant lequel pouvait avoir lieu le marché. C’est le samedi qui a été plébiscité.

Depuis début mai, le marché se déroule sur la place du foirail tous les samedis matin de 8 h 30 à midi. Organisé par l’association "Le Marché de St Cyp" ce dernier a réuni des producteurs de la commune et des alentours désireux de vendre leurs produits en direct et parler de métier/passion avec les consommateurs.

Sur ce petit marché vous pouvez trouver des légumes, des plants de légumes et de fleurs, des boissons fermentées, des fromages et de la charcuterie de chèvre, du miel, des œufs et du poulet rôti, de la charcuterie de porc, des tisanes et d’autres préparations de plantes aromatiques et sauvages et pour finir des épices et du safran.

D’autres producteurs rejoindront le marché dans les semaines venir. Les producteurs, artisans d’art et créateurs intéressés pour venir exposer peuvent contacter par mail : association.marche.stcyorien@gmail.com.

Rendez les samedis matin afin de passer un agréable moment.