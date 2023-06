Villefranche-de-Rouergue. Le pôle choral villefranchois a enchanté le théâtre

Le week-end dernier, le pôle choral villefranchois a livré une belle chorale au théâtre municipal.

Le pôle choral villefranchois n’a pas failli à sa réputation en ce week-end des 3 et 4 juin, au Théâtre municipal, à l’occasion de son traditionnel gala de fin d’année. Le public venu en nombre a plébiscité les différents chœurs qui, deux soirs durant, ont mis à l’honneur la variété française et internationale lors de prestations chantées et chorégraphiées de grande qualité.

En ouverture de ce spectacle samedi, la Chorale Pop et Variété multigénérationnelle a proposé au public une prestation très diversifiée et aboutie. Puis l’Ensemble Vocal formé de douze adultes confirmés, a fait un show particulièrement inspiré, mêlant émotion et humour, avec un final très remarqué sur le tube "Hot stuff"…

Le gala s’est poursuivi le lendemain dans une ambiance plus familiale avec la chorale Amalgame composée d’une vingtaine de personnes en situation de handicap soutenu par des chanteurs valides, prestation chargée en émotion. Enfin, clôturant ce 10e gala, le Chœur d’Enfants associé à la chorale d’enfants de l’école intercommunale de musique de Figeac a interprété un conte musical de Julien Joubert : "la cuisine de Josquin et Léonie" avec beaucoup de succès.

Une centaine de choristes

Au total une centaine de choristes joyeux et complices a cette année encore partagé l’art du chant choral devant 300 spectateurs, sous la direction de leurs deux chefs de chœur, Julie Gibergues rejointe cette année par Mathieu Lannelongue aux commandes d’Amalgame et à l’accompagnement musical. Seul manquait à l’appel le Chœur de jeunes.

Cependant suite à un stage de découverte organisé en avril avec 30 adolescents, tous les espoirs sont permis de reconstituer à la rentrée ce groupe phare de Voices. Préinscriptions ouvertes sur le site internet.

Rendez-vous : le 21 juin pour la fête de la Musique, à 20 h 30 sur le parvis de la Manufacture avec L’ensemble Vocal ; le 30 juin à 20 h 30 à l’église des Augustins avec la Chorale Pop et Variété en association avec la chorale Résonances et le chœur de Parisot, puis le 18 juin à 17 h avec Le Chœur d’Enfants à l’auditorium Oum Kalsoum de l’école de musique de Figeac.

Renseignements : gmail.com/Facebook/Instagram/Twitter/Tiktok

