Bozouls. Les archers présents au challenge jeunes

Sous l’égide du comité départemental de tir à l’arc, une manche du challenge jeunes organisée par le club de Baraqueville, s’est déroulée à Boussac, sur le site et les environs du terrain de sport.

Malgré un temps pluvieux, une délégation de Bozouls a participé, avec motivation, à cette compétition. Après un déjeuner convivial, les jeunes, accompagnés par quelques adultes, ont pris un réel plaisir à découvrir le tir 3D sur un parcours bien aménagé.

Le pot de l’amitié a clôturé cette journée. Remerciements au club organisateur pour son accueil.

Ce sport de précision fait travailler l’ensemble du corps et contribue à l’amélioration de la coordination des mouvements. Le tir à l’arc donne une sensation de liberté et de calme intérieur, il est idéal pour canaliser son énergie et améliorer sa concentration.

À Salmiech, prochainement, en marge d’une compétition de sélection pour le national, une autre journée challenge jeunes est programmée ; nul doute, que certains participants enchantés par l’ambiance, seront présents.