Espalion. Les élèves de l’école privée à la pêche

La classe CE2-CM de l’école Sainte-Marie de Saint-Côme-d’Olt, accompagnée de B. Bouchentouf, professeur des écoles et de Marie avait RDV avec l’AAPPMA d’Espalion au plan d’eau du Nayrac.

En compagnie des animateurs de la fédération Manu et Mélanie, l’AAPPMA d’Espalion offrait à ces jeunes enfants une initiation à la pêche et une sensibilisation aux milieux aquatiques. Le soleil était bien présent, ainsi que les bénévoles de L’AAPPMA d’Espalion Alain, Gabriel et Bruno. Gardons, vairons, goujons et rotengles ont succombé devant les lignes de nos jeunes pêcheurs. Ce n’est pas moins d’une quarantaine de prises qui ont été réalisées puis… relâchées.