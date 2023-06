Luc-la-Primaube. Les papy’s et mamy’s pétanqueurs partagent de bons moments ensemble

Sous un soleil printanier, le boulodrome de La Vallée a vibré mercredi dernier au rythme des carreaux et premiers éclats de joie. Ils étaient très nombreux à se retrouver, signe de l’intérêt qu’ils portent à ces concours amicaux et conviviaux. En effet, après avoir clôturé leur saison d’hiver au boulodrome de Naujac, les papy’s pétanqueurs primaubois parmi lesquels on notait la présence d’une poignée de mamies, ont repris les concours d’animation ouverts à tous les âges qui se déroulent en 3 parties à la mêlée avec inscriptions à 14 heures et début des parties à 14 h 30 (Frais d’inscription 3 €). Francis Arnal et toute son équipe sont aux petits soins pour les boulistes et essaient de rendre le boulodrome le plus accueillant possible. Alors, n’hésitez pas à les rejoindre.