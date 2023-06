Decazeville. Les vétérans en lice en clubs

Les vétérans ont débuté leur championnat de l’Aveyron des clubs. Les premières tendances, concernant les clubs de notre district.

Excellence (plus haut niveau départemental) : Livinhac se situe au milieu du classement, avec à son actif 2 succès et 2 défaites.

Première division, poule A : Firmi, comptant 2 victoires et 1 match nul, occupe la première place. Agnac I a signé 2 victoires pour 1 défaite.

Deuxième division, poule C : Le Gua II est premier, talonné par Firmi II et Penchot 1. Poule D : Viviez 1, seul représentant du Bassin dans une poule du Villefranchois, est pour le moment leader ex æquo avec Lunac.

Troisième division, poule C : Penchot II occupe la première place avec Lioujas. Viviez II et Agnac II restent à l’affût. Poule E : Montbazens II est premier, Rulhe I cinquième. Poule H : Le Gua III est leader, Rulhe II et St-Cyprien I sont deuxièmes ex æquo, Agnac III pointe à la 4e place. Tout reste ouvert, les poursuivants ayant encore leur mot à dire.

Coupes des clubs

Nos représentants n’ont guère brillé au 2e tour de la coupe de France des clubs. Seul Agnac s’est qualifié, écartant St-Côme. Les autres clubs ont été déversés en coupe du Comité. Le tirage au sort est le suivant : JP Livinhacoise contre FP Le Gua, Pétanque Lunacoise contre CC St Martin de Bouillac, AP Viviez contre PC Cransacois, BVD Salles-Courbatiès contre Pét. Forézienne Firmi, AB Foissac contre PC Penchot, Boulistes d’Olt Ambeyrac contre PC Trépalou, Pét. Pays Rignacois contre Pét. Montbazinoise.

Prochains rendez-vous

Dimanche 11 juin, challenge doublettes mixtes à Trépalou (2e manche qualificative), 14 h 30. Lundi 12 juin, concours en doublettes à Viviez, ouvert à tous (fête), 14 h 30, à l’aire couverte. Jeudi 15 juin, championnat des clubs vétérans (5e journée).