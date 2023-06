Villefranche-de-Rouergue. Qi gong et taï-chi en Ehpad

Depuis 2021, les résidents des Ehpad du centre hospitalier de Villefranche "Le Jardin Fleuri", site de Rulhe et "Le Bosquet", site de la Chartreuse, bénéficient de cours de Qi gong. Cette gymnastique traditionnelle chinoise est basée sur la respiration et les mouvements lents qui ont une influence bénéfique sur la fonction psychologique, améliorent la coordination, la mobilité, l’amplitude des mouvements et l’équilibre, et ont une action bénéfique sur les articulations. Ils sont réalisés par Isabelle Lepachelet, qui assure également des cours pour les professionnels du centre hospitalier dans le cadre de la qualité de vie au travail. Au 3e trimestre 2022, l’enseignante Villefranchoise a introduit la forme (enchaînement de mouvements) de l’éventail du taï-chi-chuan. Ce fut un franc succès et pour valoriser ce projet l’animatrice et l’Ehpad a donc organisé un spectacle réunissant les deux Ehpad concernés. Les résidents ont pu faire une démonstration de Qi gong et de l’éventail du taï-chi-chuan, suivi d’une démonstration par les élèves et professeur l’association de Qi gong et taï-chi-chuan villefranchoise.