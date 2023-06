Quilles de huit : les podiums du championnat de l'Aveyron se dessinent enfin

Avec une grande partie des manches rattrapées en Élite, les équipes se placent et se replacent et les classements s’affinent à la veille de la sixième manche.

À la veille de la sixième manche, les classements se dessinent et les équipes du haut de tableau se tiennent en Élite féminine et masculine. Et si les quilleuses sont à jour et ont bien disputé les cinq manches, leurs homologues masculins d’Excellence doivent encore rattraper la quatrième. Il est temps de faire un point à mi-parcours.

Excellence masculine : Bes en tête mais derrière, ça pousse

Si un (très) grand nombre de quilles ont été abattues par les quadrettes d’Excellence dimanche, avec quatre équipes à plus de 640, le top 5 du classement n’a pas beaucoup bougé. Bes (Sainte-Geneviève) mène la danse depuis le rattrapage de la 3e manche, après être repassé devant Izard (Luc), qui s’est replacé à la 2e place grâce à son remarquable 644. Et s’ils ont 22 longueurs de retard sur les gars de l’Argence, les Lucois n’en ont que cinq d’avance sur Burguière (Bozouls).

Et derrière, ça pousse ! Entre la 5e et la 10e place, les quadrettes se tiennent en 23 quilles. Pradalier (Inières, 4e) est à 15 quilles du podium. À l’instant T, la qualification au championnat de France (pour les huit premiers) se joue à 614 quilles, soit 51,16 de moyenne.

Excellence féminine : Calviac a pris un peu d’avance

Passée en tête après le rattrapage de la 3e manche, vendredi dernier, la doublette Calviac (Luc) a accentué son avance grâce à un très joli 213. Qui lui a permis de lever la manche et de se construire une marge de 15 quilles sur Volte (Saint-Christophe). Delpoux (Le Piboul) ne talonne ce duo que de deux unités. Et juste derrière, trois doublettes, se tenant en 12 quilles, sont en embuscade, tout près du podium : Zabrocki (Marcillac), Sahuquet (Sévérac) et Chayrigues (Luc).

A lire aussi : Quilles de huit : Chayrigues, Calviac et Aldebert passent le cap des 60 quilles

Honneur : Bou a creusé l’écart, Laporte et Mouillaud aux coudes à coudes

Si dans les catégories reines, la physionomie du haut du classement est semblable, elle diffère du côté de l’Honneur. Chez les féminines, la doublette Bou (Colombiès) tient la première place depuis le 23 avril et a progressivement creusé l’écart avec ses poursuivantes. À la veille de cette 6e manche, le duo compte 85 quilles de plus que ses dauphines, les Laguiolaises de la doublette Alaux. La suite du classement est extrêmement serrée, avec un 8e, Couvignon (Sainte-Geneviève), pointant à 22 unités du podium.

Alors que chez les hommes, la place de leader a changé trois fois de main. Et dimanche, la quadrette Laporte (Flavin) l’a reprise à Mouillaud (Saint-Christophe)… qui n’est que quatre quilles derrière. Sur la troisième marche, l’équipe Delmas (Sébazac), auteure de 620 quilles, a mis un peu de distance avec les autres prétendants au podium. Mais pas de doute : il y a de l’émulation à tous les étages.