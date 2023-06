Sénergues. Renaud Falissard intronisé Compagnon de L’Eschansonnerie

Renaud Falissard, originaire d’Espeyrac, est bien connu des habitants de Sénergues mais aussi de la colonie des Sénerguois de Paris, dont il a fréquenté longtemps l’amicale. Lors de la dernière Saint-Bourrou, il a été intronisé Compagnon de l’Eschansonnerie, cette très ancienne confrérie des vignerons de Marcillac. C’est à Cachefaix que le grand maître, Patrice Lemoux, a célébré cinq intronisations récemment, après avoir reçu l’adhésion des récipiendaires aux dix commandements de la confrérie (Centre Presse du 30 mai).

Renaud, Nono pour les intimes et les familiers, est né à Paris en août 1933 de parents tous deux originaires de la Selve d’Espeyrac, cadet d’une fratrie de quatre garçons. Berger au pays, bougnat à Paris pour aider ses parents, puis retour à Selves pour travailler l’exploitation familiale jusqu’en 1951. De 1954 à 1956, l’Algérie et en 1958 mariage avec Marinette Aurières. À partir de 1963 il se recycle dans les assurances. En 1967 il entre au cabinet Floret le service d’assurances du journal l’Auvergnat de Paris, connu de tout le milieu amicaliste parisien. Membre actif de l’amicale des Enfants d’Espeyrac depuis son arrivée à la Capitale, il en devient le président de 1972 à 1982. Il s’investit également dans la Ligue Auvergnate, à la Fédération des Amicales Aveyronnaises et dans plusieurs groupes folkloriques.

À la retraite, de retour à Espeyrac, il crée avec des amis l’association culturelle des Compagnons des Trois Dazes, dont l’objet est la restauration du petit patrimoine et l’édition de livres liés à la vie locale d’antan et d’aujourd’hui. Avec Marinette, il participe aux clubs des aînés d’Espeyrac mais aussi de Sénergues au cours des voyages et des sorties organisées par ce dernier.

Président "Capistol" du Grelh Roérgàs, grand défenseur de la "lenga nostra", il est aussi membre du Félibrige qui maintient cette langue dans tout le pays d’Oc.

Mais l’autre passion de Nono, c’est l’apiculture qui accapare une bonne partie de son temps. Pas étonnant qu’il soit membre de l’Abeille de l’Aveyron. Une passion qu’il partage avec Jean-Bernard Fayel, apiculteur multimédaillé de Lestaral de Sénergues. Avec ce dernier il participe bénévolement à des marchés, à des démonstrations d’extraction et à la promotion du miel du pays de l’Aveyron.

C’est toutes ces valeurs, ces engagements qui ont été en quelque sorte mis en avant lors de cette intronisation.