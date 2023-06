Rugby : Rodez annonce le départ de Sithembiso Befile

Huit joueurs quittent le Rodez rugby, dont le talonneur sud-africain, l'une de ses recrues phares en 2022.

C’était l’attraction du mercato précédent du Rodez rugby, Sithembiso Befile quitte déjà le Piton. Le talonneur sud-africain de 25 ans, arrivé en provenance d’Andorre, force de la nature, et reparti prématurément se marier dans son pays, ne portera plus le maillot sang et or.

Il a en tout cas été remercié par le club sur ses réseaux sociaux, vendredi 9 juin, comme huit autres joueurs : Davy, Teriitaohia, Perget, Canevet, Loupias, Devic Bernad et Bonnet