Coubisou. Sculptures et bijoux : un duo d’artistes pour des créations originales cet été

L’atelier d’art de sculptures et de bijoux, situé au 513, route de Labarthe à Coubisou, vient d’ouvrir pour la saison.

Originaire du Loiret et issu d’une famille d’artistes-créateurs (sa mère peintre créatrice de bijoux en bronze et son père sculpteur créateur de bijoux), Stéphane Szendy a tout naturellement fait les Beaux-Arts à Versailles puis a travaillé dans plusieurs ateliers de métiers d’art dont celui de son père. Installé depuis trois ans sur la commune, Stéphane Szendy a aménagé son atelier de fabrication dans une grange tout en gardant une partie pour son expo-vente. Idéalement situé sur les hauteurs, l’artiste s’est dit ravi d’avoir découvert ce lieu magique s’ouvrant sur la vallée du Lot.

Travaillant avec le bronze et le laiton, l’artiste créé des bijoux sur lesquels il dépose pierre fine, nacre, émaux, turquoise, aventurine, amazonite ou de l’émail (rouge, orange, jaune, bleu, vert). Bagues, boucles d’oreilles, bracelets, collier ras de cou… Toute une diversité de bijoux d’une esthétique sobre à porter ou à offrir. On peut aussi découvrir de belles sculptures sur bois avec un mélange de matière qui sont du plus bel effet.

Finement ciselées dans différentes essences de bois, ces sculptures sont réalisées dans des tailles très variées.

Sont associés dans l’atelier les bijoux et accessoires de mode en tissus plissés de Monika Liné-Gölz. L’harmonie des couleurs et des matières est riche et étonnante. Du très beau pour se faire plaisir !

N’hésitez pas à découvrir l’atelier et prenez rendez-vous au 06 64 45 63 59. Stéphane Szendy se fera un plaisir de vous guider dans son atelier de Labarthe.