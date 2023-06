Simone et Michel Falip ont fêté leurs noces d’or

Simone et Michel Falip viennent de fêter leurs 50 ans de mariage. C’est dans ce même village où ils se sont mariés le 14 avril 1973 qu’ils ont voulu fêter cet anniversaire. De leur union naîtront deux enfants Yannick et Elodie qui leur donneront quatre petits enfants : Jade, Maé, Sacha et Léna. Dans la salle d’animation de Noailhac ils ont accueilli parents, amis et danseurs de "La Crouzade" autour d’un repas convivial. Quelques surprises les attendaient avec un diaporama retraçant leur vie de couple et un autre avec les nombreuses sorties et danses depuis 2002 avec le groupe folklorique "La Crouzade" dont ils font partie.

Les membres de ce groupe invité n’ont pu s’empêcher de faire la surprise de quelques danses et ils ont invité les "jeunes mariés" à les rejoindre. Une belle journée remplie d’émotions et rendez-vous pour les noces de diamants.