Sébazac-Concourès. Swing band a joué au profit de Madagascar

Vendredi 2 juin à la Doline, l’Union musicale Swing band jouait en faveur de l’association Rouergue Androna. Cette association œuvre dans le nord de Madagascar, dans une région à l’accès très difficile et hors des circuits touristiques et économiques. André Pradalier, professeur dans un lycée à Madagascar, a vu des enfants mourir de faim. Arrivé à la retraite il décide de créer une association afin d’aider la jeunesse.

C’est ainsi qu’une école d’alphabétisation est née en 2004. Elle accueille plus de 100 élèves par jour. Rouergue Androna prend en charge le salaire de 3 enseignantes et d’une cuisinière, le déjeuner des élèves et la fourniture des livres et des cahiers. Elle crée des écoles de brousse et des dispensaires. Un cabinet dentaire avec du personnel rémunéré vient de voir le jour. Grâce aux sœurs de la Providence présentes sur place, tout parvient directement aux bénéficiaires. L’association compte 200 sympathisants et 100 donateurs.

Des stands d’artisanat étaient à la disposition du public venu soutenir l’association. Environ 70 personnes assistaient au concert. Petit public (en cause plusieurs concerts le même jour) mais le président était heureux "ça permet aux bénévoles de se retrouver, de faire quelque chose ensemble".

La soirée musicale sur des airs de Duke Ellington, Michaël Bublé, Gershwin, Fred Aster, Claude Nougaro… comportait 20 morceaux musicaux joués et chantés par une troupe de passionnés de musique. Le public appréciait cet intermède musical en applaudissant généreusement les musiciens.

Si vous voulez faire un don ou rejoindre les bénévoles de l’association : contact@rouergueandrona.ovh ou 05 65 46 94 24