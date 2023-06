Calmont. Un tournoi de football perturbé par les orages

Seules 12 équipes seniors ont eu le courage de se présenter à ce tournoi. Il s’est terminé avec la victoire d’"Olemps buvette" (photo) qui a produit du beau jeu et mis une bonne ambiance malgré les orages qui ont perturbé cette journée. La 2e place est revenue aux jeunes d’ "Arsenaze". Le "FC Bat Personne" a gagné la complémentaire face à la "Juventus de bourrin". De belles rencontres et du football total ! Grand merci aux 2 arbitres officiels Denis et Raphaël et au coach des U17 Vincent qui ont dirigé de main de maître les matchs. Bravo à Lionel qui a géré la bonne organisation et aux dirigeants qui ont assuré la restauration et le rafraîchissement des joueurs. Les nombreuses dotations du tournoi étaient fournies par "Le Technicien des Sports Collectifs". Merci enfin à la mairie pour le prêt de matériel et le soin mis sur la qualité des infrastructures.