Un trafic de stupéfiants démantelé dans le Lot-et-Garonne, " la plus grosse prise jamais effectuée dans un territoire rural"

Une enquête au long cours qui a trouvé son dénouement ce dimanche 5 juin.



Ce dimanche 5 juin, ce sont plus de 50 memebres de la gendarmerie du Lot-et-Garonne, dont les enquêteurs de la compagnie de Marmande, la brigade de recherches de Tonneins et de nombreuses autres équipes d'intervention, qui ont lancé, après des mois d'investigation, une opération judiciaire d'envergure en sept lieux du nord du Lot-et-Garonne.

Objectif ciblé : le démantèlement d'un "réseau local bien structuré" de trafic de stupéfiants. Et le résultat de cette opération est conséquent : lors des perquisitions, les gendarmes ont saisi près de 3 kilos d'héroïne, 500 g de résine de cannabis, une somme de 25 000€ en numéraire, des fusils, des revolvers "et tout l'attirail du parfait trafiquant". Une saisie d'héroïne qui "constitue la plus grosse prise jamais effectuée en zone gendarmerie dans un territoire rural peu habitué à ce type de drogue". Deux véhicules ont également été saisis.

Lors de cette opération d'ampleur, six individus ont été interpellés et placés en garde à vue durant quatre jours, au terme desquels ils ont été présentés devant un juge du tribunal judiciaire d'Agen.