Colombie : trois enfants et un bébé retrouvés vivants après un crash d'avion et 40 jours passés seuls dans la jungle

Les trois enfants et un bébé ont survécu au crash de leur avion et ont survécu seuls pendant 40 jours dans la jungle colombienne.

Quatre enfants ont été retrouvés vivants dans le sud de la Colombie, plus de cinq semaines après que l'avion dans lequel ils se trouvaient s'est écrasé dans la jungle, a annoncé vendredi le président colombien Gustavo Petro.

Les enfants, membres d'une communauté autochtone, ont été retrouvés par les soldats colombiens près de l'endroit où l'avion s'est écrasé, à la limite entre les départements de Caqueta et de Guaviare. "Une joie pour tout le pays ! Les quatre enfants disparus dans la jungle colombienne sont vivants", a écrit Gustavo Petro sur Twitter.

L'avion transportait sept personnes lorsqu'il s'est écrasé le 1er mai. Trois adultes, dont le pilote, sont morts dans l'accident. Trois enfants, âgés de 13, 9 et 4 ans et un bébé de 11 mois ont survécu à la catastrophe. Une importante opération de sauvetage avait été déployée dans la jungle afin de les retrouver.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Des recherches très difficiles

Selon le média colombien Noticias RCN, les enfants ont été retrouvés dans un état "très faible" et montraient des "signes importants de déshydratation". Ils ont été transférés à l'hôpital militaire.

Retrouver ces enfants en vie relève du miracle, un mois après le crash de l'avion. Il y avait de quoi perdre espoir au fil des recherches : l'avion a été trouvé 15 jours après sa disparition avec les corps du pilote, d'un chef indigène et de la mère de famille. Deux jours plus tard, un chien renifleur a permis de découvrir un biberon appartenant à l'un des enfants, sur un abri de fortune fait avec des branchages et une paire de ciseaux.

Les recherches s'étendaient sur plus de 300 kilomètres carrés de jungle. Des hélicoptères étaient réquisitionnés pour parachuter des kits de survie, dans l'espoir que les enfants disparus les réceptionnent. Au bout de trois semaines, les secours tombent sur deux couches et une paire de chaussures et la zone de recherche diminue à une vingtaine de kilomètres carrés.

Le miracle survient le 9 juin, quand les militaires recueillent les enfants à cinq kilomètres du crash de l'avion.